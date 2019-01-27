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Aslı Enver'in herkesten sakladığı hastalığı ne? İşte ünlülerin hastalıkları

Aslı Enver gerek Murat Boz ile yaşadığı aşkla gerekse oynadığı dizilerdeki performansıyla adından sık sık adından söz ettiriyor. Hayranları da Aslı Enver ve Murat Boz ile ilgili araştırmalar yapmaya devam ediyor. Peki Aslı Enver'in çocukluğundan beri peşini bırakmayan bir hastalığı olduğunu biliyor musunuz? İşte Aslı Enver'in herkesten sakladığı hastalığı...

27.01.2019 13:45 - Son Güncelleme: 27.01.2019 15:05
Aslı Enver'in herkesten sakladığı hastalığı ne? İşte ünlülerin hastalıkları

Son zamanlarda yer aldığı dizi ve reklam filmleriyle magazinden düşmeyen Aslı Enver'in yıllardır mücadele ettiği bir hastalığı olduğunu biliyor muydunuz? İşte Aslı Enver ve ünlü isimlerin bilinmeyen hastalıkları...

Aslı Enver'in herkesten sakladığı hastalığı ne? İşte ünlülerin hastalıkları

SEDA SAYAN

Yıllardır tiroid bezi rahatsızlığı olan ve düzenli olarak ilaç kullanan sunucu aç kalamıyor. Yemek yemediği zaman rahatsızlanan ve başı dönen Seda Sayan hastalığına hâlâ bir çare bulabilmiş değil.

Aslı Enver'in herkesten sakladığı hastalığı ne? İşte ünlülerin hastalıkları

BEYAZ

Bademcikleri oldukça hassas olan şovmen boğazlarına dikkat etmediği zaman sık sık doktora gitmek zorunda kalıyor. Soğuk şeyler yiyip içemiyor.

Aslı Enver'in herkesten sakladığı hastalığı ne? İşte ünlülerin hastalıkları

SERTAB ERENER

Sanatçı 11 yaşından itibaren ülseratif kolit hastalığı ile tanışmış. Uzun süre hastalığı ile mücadele eden Erener, hastalığının mesleğinin zirvesine çıkmasına engel olmasına izin vermeyerek, yoluna devam etti. 1995 yılında kalınbağırsağı operasyon ile alındı. Erener halen sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor.

Aslı Enver'in herkesten sakladığı hastalığı ne? İşte ünlülerin hastalıkları

DEFNE SAMYELİ

Defne Samyeli, 2000'de rahim kanserine yakalandığını öğrendi. New York'ta ameliyat geçiren Samyeli uzun bir tedavi süresinden sonra Türkiye'ye tamamen iyileşmiş olarak döndü. Şimdilerde böyle bir rahatsızlığı bulunmayan Samyeli'nin kadınlara tavsiye olarak sık sık jinekoloğa görünmeleri ve testler yaptırmaları gerektiğini söylüyor.

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