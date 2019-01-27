Aslı Enver'in herkesten sakladığı hastalığı ne? İşte ünlülerin hastalıkları
Aslı Enver gerek Murat Boz ile yaşadığı aşkla gerekse oynadığı dizilerdeki performansıyla adından sık sık adından söz ettiriyor. Hayranları da Aslı Enver ve Murat Boz ile ilgili araştırmalar yapmaya devam ediyor. Peki Aslı Enver'in çocukluğundan beri peşini bırakmayan bir hastalığı olduğunu biliyor musunuz? İşte Aslı Enver'in herkesten sakladığı hastalığı...
SERTAB ERENER
Sanatçı 11 yaşından itibaren ülseratif kolit hastalığı ile tanışmış. Uzun süre hastalığı ile mücadele eden Erener, hastalığının mesleğinin zirvesine çıkmasına engel olmasına izin vermeyerek, yoluna devam etti. 1995 yılında kalınbağırsağı operasyon ile alındı. Erener halen sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor.
DEFNE SAMYELİ
Defne Samyeli, 2000'de rahim kanserine yakalandığını öğrendi. New York'ta ameliyat geçiren Samyeli uzun bir tedavi süresinden sonra Türkiye'ye tamamen iyileşmiş olarak döndü. Şimdilerde böyle bir rahatsızlığı bulunmayan Samyeli'nin kadınlara tavsiye olarak sık sık jinekoloğa görünmeleri ve testler yaptırmaları gerektiğini söylüyor.