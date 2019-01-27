Aslı Enver'in herkesten sakladığı hastalığı ne? İşte ünlülerin hastalıkları

Aslı Enver gerek Murat Boz ile yaşadığı aşkla gerekse oynadığı dizilerdeki performansıyla adından sık sık adından söz ettiriyor. Hayranları da Aslı Enver ve Murat Boz ile ilgili araştırmalar yapmaya devam ediyor. Peki Aslı Enver'in çocukluğundan beri peşini bırakmayan bir hastalığı olduğunu biliyor musunuz? İşte Aslı Enver'in herkesten sakladığı hastalığı...

27.01.2019 13:45 - Son Güncelleme: 27.01.2019 15:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





