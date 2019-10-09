Hadise, Vidan Atasever, Alişan, Oktay Kaynarca ve birçok ünlüden Barış Pınarı Harekatı'na tam destek

Türkiye'nin kuzeyinde kurulmak istenen terör koridorunu yok etmek ve güvenli bölge oluştmak için Fırat'ın doğusuna yönelik hazırlıklarını bir süredir devam ettirdiği harekat başladı. Oktay Kaynarca ve birçok ünlü Türkiye'nin terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrası ünlü isimlerden de peş peşe paylaşımlar geldi. Başkan Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonun başladığını duyurmasının ardından ünlü isimler de sosyal medya hesabından Türk askerlerine destek mesajlarında bulundular. İşte Oktay Kaynarca ve o ünlülerin mesajları.

09.10.2019 18:56 - Son Güncelleme: 09.10.2019 18:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





