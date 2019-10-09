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Kuruluş Osman'ın yıldız oyuncusu Burak Özçivit o haliyle şaşırttı! Görenler tanıyamıyor...

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan ve ilk tanıtımı yayınlanan Kuruluş Osman'ın yıldız oyuncusu Burak Özçivit'i görenler tanıyamıyor. Türkiye'de ve Orta Doğu'da milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen Burak Özçivit'in hayranları ünlü isim hakkında neredeyse her detayı merak ediyor. Özel hayatını oldukça gizli tutmayı tercih eden Kuruluş Osman'ın yıldız oyuncusu Burak Özçivit'in ortaya çıkan fotoğrafı ise görenleri şaşırttı. İşte Burak Özçivit ve diğer ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

09.10.2019 21:18 - Son Güncelleme: 09.10.2019 22:01
Kuruluş Osman'ın yıldız oyuncusu Burak Özçivit o haliyle şaşırttı! Görenler tanıyamıyor...

Kuruluş Osman'ın yıldız oyuncusu Burak Özçivit'in ortaya çıkan fotoğrafı ise görenleri şaşırttı. İşte Burak Özçivit ve diğer ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

Kuruluş Osman'ın yıldız oyuncusu Burak Özçivit o haliyle şaşırttı! Görenler tanıyamıyor...

Sadri Alışık

Kuruluş Osman'ın yıldız oyuncusu Burak Özçivit o haliyle şaşırttı! Görenler tanıyamıyor...

Adile Naşit

Kuruluş Osman'ın yıldız oyuncusu Burak Özçivit o haliyle şaşırttı! Görenler tanıyamıyor...

Kıvanç Tatlıtuğ

Kuruluş Osman'ın yıldız oyuncusu Burak Özçivit o haliyle şaşırttı! Görenler tanıyamıyor...

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