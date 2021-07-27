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Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler dosta düşmana inat şov yapıyor! Hadise'nin öpücüklü kutlamasından sonra sevgilisi de...

Kaan Yıldırım ile yollarını ayıran şarkıcı Hadise gönlünü Mehmet Dinçerler'e kaptırdı. Mehmet Dinçerler ile birliktelik yaşamaya başlayan Hadise, yeni sevgilisi ile dünyanın bir ucuna uçarak tatile gitti. Hadise, son paylaşımıyla adından söz ettirmişti. Aşıklar Meksika'nın gözde tatil beldesi Tulum'a gitti. Hayranları tarafından sobelenen Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinden henüz bir açıklamaysa yok. Ancak Hadise'nin ardından bu kez de sevgilisi Mehmet Dinçerler'den bol kaslı Meksika paylaşımı geldi.

27.07.2021 15:09 - Son Güncelleme: 27.07.2021 15:09
Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler dosta düşmana inat şov yapıyor! Hadise'nin öpücüklü kutlamasından sonra sevgilisi de...

Ünlü şarkıcı Hadise, oyuncu Kaan Yıldırım ile 1,5 yıldır sürdürdüğü inişli çıkışlı hikayesine geçtiğimiz haftalarda son verdi. Kaan Yıldırım ile yollarını ayıran Hadise, çok geçmeden gönlünü Gloria Jeans Coffes'in sahibi Mehmet Dinçerler'e kaptırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler dosta düşmana inat şov yapıyor! Hadise'nin öpücüklü kutlamasından sonra sevgilisi de...

YENİ SEVGİLİYLE GİZLİ MEKSİKA TATİLİ

Ayrılığın hemen arkasından Bodrum'da Mehmet Dinçerler ile oldukça samimi görüntülenen ünlü şarkıcı, bayram tatili için Meksika'ya gitti.

Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler dosta düşmana inat şov yapıyor! Hadise'nin öpücüklü kutlamasından sonra sevgilisi de...

İkilinin tatilde çekilen bir fotoğrafı da ortaya çıktı, aşk belgelendi.

Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler dosta düşmana inat şov yapıyor! Hadise'nin öpücüklü kutlamasından sonra sevgilisi de...

TATİLDEN YENİ FOTOĞRAFLAR DA GELMEYE DEVAM EDİYOR!

Hadise ve Mehmet Dinçerler, tatilden fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor. Ünlü çifte paylaştıkları fotoğraflar sonrası sosyal medyada beğeni yağdı.

Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler dosta düşmana inat şov yapıyor! Hadise'nin öpücüklü kutlamasından sonra sevgilisi de...

Dinçerler, önceki gün de sahilde sevgilisi Hadise'ye yeni pozlar verdi.