Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler dosta düşmana inat şov yapıyor! Hadise'nin öpücüklü kutlamasından sonra sevgilisi de...
Kaan Yıldırım ile yollarını ayıran şarkıcı Hadise gönlünü Mehmet Dinçerler'e kaptırdı. Mehmet Dinçerler ile birliktelik yaşamaya başlayan Hadise, yeni sevgilisi ile dünyanın bir ucuna uçarak tatile gitti. Hadise, son paylaşımıyla adından söz ettirmişti. Aşıklar Meksika'nın gözde tatil beldesi Tulum'a gitti. Hayranları tarafından sobelenen Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinden henüz bir açıklamaysa yok. Ancak Hadise'nin ardından bu kez de sevgilisi Mehmet Dinçerler'den bol kaslı Meksika paylaşımı geldi.
27.07.2021 15:09
- Son Güncelleme: 27.07.2021 15:09
Ünlü şarkıcı Hadise, oyuncu Kaan Yıldırım ile 1,5 yıldır sürdürdüğü inişli çıkışlı hikayesine geçtiğimiz haftalarda son verdi. Kaan Yıldırım ile yollarını ayıran Hadise, çok geçmeden gönlünü Gloria Jeans Coffes'in sahibi Mehmet Dinçerler'e kaptırdı.
YENİ SEVGİLİYLE GİZLİ MEKSİKA TATİLİ
Ayrılığın hemen arkasından Bodrum'da Mehmet Dinçerler ile oldukça samimi görüntülenen ünlü şarkıcı, bayram tatili için Meksika'ya gitti.
TATİLDEN YENİ FOTOĞRAFLAR DA GELMEYE DEVAM EDİYOR!
Hadise ve Mehmet Dinçerler, tatilden fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor. Ünlü çifte paylaştıkları fotoğraflar sonrası sosyal medyada beğeni yağdı.