Hadise ve Mehmet Dinçerler kaçmayı bıraktı artık aşka geldi! İstenmeyen gelin iddilarına inat eller hiç ayrılmıyor
Önce Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile olan yasak aşk iddiaları sonra uzun süredir aşk yaşadığı ve ilişkileri evliliğe gitmesi beklenen Kaan Yıldırım'la olan ayrılığı ardından iş insanı Mehmet Dinçerler'le yeni bir aşka yelken açması son olarak da yıllardır jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye'den ayrılması derken, Hadise son dönemin en çok konuşulan ismi oldu. Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, artık ilişkilerini gizlemiyor.
Ünlü şarkıcı Hadise, oyuncu Kaan Yıldırım'la 1,5 senelik birlikteliğini geçtiğimiz aylarda sonlandırdı. Hadise'nin adı bir süre sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile anılmaya başladı. İlişkilerini gizlemek isteyen çiftin Meksika tatili basına sızmıştı.
Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, artık ilişkilerini gizlemiyor. Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan kısa süre sonra iş insanı Mehmet Dinçerler'le aşk yaşamaya başlayan Hadise, dün adeta nispet turuna çıktı. Ünlü çift, Tersane İstanbul'da gerçekleşen bir etkinliğe el ele katıldı.
İLK KEZ DAVETTELER
Basına açık olan Contemporary İstanbul'a gelerek ilk kez bir davette el ele poz veren Hadise ve Mehmet Dinçerler, oldukça mutlu görünüyordu. Konserleriyle alakalı konuşan Hadise, "Evet heyecanlıyım güzel bir şey olacak sahneyi seviyoruz biliyorsunuz seyircimi özledim" diye konuştu.
İSTENMEYEN GELİN Mİ?
Parmağına Mehmet Dinçerler'in hediye ettiği iddia edilen yüzüğünü takan Hadise, annelik açıklaması yaparak şaşırttı. Popçu, "Doğru zamanda ben de anne olmak isterim tabii ki" diyerek sevgilisi Mehmet Dinçerler'e mesaj verdi. Hadise'ye istenmeyen gelin olduğu iddiaları sorulunca Dinçerler'in lafa girerek "Yeteri kadar cevap verdik" diyerek röportajı bitirmesi dikkatlerden kaçmadı.
YÜZÜK HEDİYE Mİ?
Hadise'nin parmağındaki pırlanta yüzüğü Mehmet Dinçerler'in hediye ettiği iddia edilmişti. Ancak ikili, bu konuda suskun kaldı.