Hadise ve Mehmet Dinçerler kaçmayı bıraktı artık aşka geldi! İstenmeyen gelin iddilarına inat eller hiç ayrılmıyor

İLK KEZ DAVETTELER

Basına açık olan Contemporary İstanbul'a gelerek ilk kez bir davette el ele poz veren Hadise ve Mehmet Dinçerler, oldukça mutlu görünüyordu. Konserleriyle alakalı konuşan Hadise, "Evet heyecanlıyım güzel bir şey olacak sahneyi seviyoruz biliyorsunuz seyircimi özledim" diye konuştu.