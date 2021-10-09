Kemal Sunal efsanesi Tarzan Rıfkı’nın güzeller güzeli Melahat’ının son haline bakın! Suna Yıldızoğlu yıllara meydan okuyor
Kemal Sunal efsanesi Tarzan Rıfkı'nın güzeller güzeli Melahat'ının son haline bakın! Başrolünü Yeşilçam'ın efsane ismi Kemal Sunal'ın üstlendiği, 1986 yılında vizyona giren Tarzan Rıfkı, televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Filmde Melahat karakterini canlandıran güzel oyuncu Suna Yıldızoğlu'nun son hali ise merak konusu oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan usta oyuncunun son halini görenler "Yıllara meydan okuyor", "Her yaşı ayrı güzel" yorumlarında bulundu. İşte güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Suna Yıldızoğlu'nun son hali...
09.10.2021 01:48
- Son Güncelleme: 09.10.2021 01:48