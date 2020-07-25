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Hadise ve Kaan Yıldırım tatil sezonunu fena açtı! Bir tatil 'Hadise'si: O beni prenses peri sanıyor...

Koronavirüs salgını nedeniyle aylardır evinde olan ve karantinanın bir süresini de Kaan Yıldırım ile geçiren Hadise, sevgilisiyle tatile çıktı. Bodrum'da tatil yapan çift birçok ünlünün aksine görüntü vermemeyi başardılar. Tabi ki tatil pozları paylaşmalarına engel olmadı. Hadise paylaştığı tatil fotoğraflarına 'O beni prenses peri sanıyor' notunu düştü.

25.07.2020 17:45 - Son Güncelleme: 25.07.2020 17:45
Hadise ve Kaan Yıldırım tatil sezonunu fena açtı! Bir tatil 'Hadise'si: O beni prenses peri sanıyor...

Koronavirüs salgını nedeniyle aylardır evinde olan ve karantinanın bir süresini de Kaan Yıldırım ile geçiren Hadise, sevgilisiyle tatile çıktı.


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Hadise ve Kaan Yıldırım tatil sezonunu fena açtı! Bir tatil 'Hadise'si: O beni prenses peri sanıyor...

Kaan Yıldırım-Hadise çifti, Bodrum'da deniz ve güneşin tadını çıkardı. Posta gazetesinde yer alan habere göre; görüntülenmek istemeyen sevgililer, ünlü oyuncunun Gümüşlük'deki evinden dışarı adım atmadılar.

Hadise ve Kaan Yıldırım tatil sezonunu fena açtı! Bir tatil 'Hadise'si: O beni prenses peri sanıyor...

Yıldırım, Kanal D'deki 'Hekimoğlu' dizisinin çekimleri için İstanbul'a döndü. Hadise de tekne tatiline çıktı.

Hadise ve Kaan Yıldırım tatil sezonunu fena açtı! Bir tatil 'Hadise'si: O beni prenses peri sanıyor...

İŞTE HADİSE'NİN TATİL FOTOĞRAFLARI

Güzel şarkıcı, tatil pozlarını ancak sevgilisi döndükten sonra paylaşmaya başladı.

Hadise ve Kaan Yıldırım tatil sezonunu fena açtı! Bir tatil 'Hadise'si: O beni prenses peri sanıyor...

Hadise, Instagram hesabından yayınladığı karelere, "O beni prenses peri sanıyor" notunu yazdı.

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