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Hadise ve Kaan Yıldırım tatil sezonunu fena açtı! Bir tatil 'Hadise'si: O beni prenses peri sanıyor...

Koronavirüs salgını nedeniyle aylardır evinde olan ve karantinanın bir süresini de Kaan Yıldırım ile geçiren Hadise, sevgilisiyle tatile çıktı. Bodrum'da tatil yapan çift birçok ünlünün aksine görüntü vermemeyi başardılar. Tabi ki tatil pozları paylaşmalarına engel olmadı. Hadise paylaştığı tatil fotoğraflarına 'O beni prenses peri sanıyor' notunu düştü.

25.07.2020 17:45 - Son Güncelleme: 25.07.2020 17:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





