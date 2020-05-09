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Hadise şimdi de 'siyah-beyaz' moda geçti! Kaan Yıldırım'la sevgili olan Hadise yine sosyal medyayı salladı

Hadise, Kaan Yıldırım aşkıyla gündemden düşmüyor. Son olarak Kaan Yıldırım'ın ilk kez paylaştığı karantina fotoğrafıyla Yıldırım'ın Hadise'nin evinde kaldığı resmen kanıtlanmış oldu. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeni ile sevgilisi Kaan Yıldırım'la birlikte ev karantinasında olan şarkıcı ve genellikle makyajsız ve eşofmanlı kıyafetiyle çekildiği bir fotoğraflarını paylaşan Hadise bu kez tişörtlü, pantolon 'siyah -beyaz moda geçti.'

09.05.2020 18:24 - Son Güncelleme: 09.05.2020 18:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





