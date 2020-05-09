RAMAZAN İMSAKİYE
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Hadise şimdi de 'siyah-beyaz' moda geçti! Kaan Yıldırım'la sevgili olan Hadise yine sosyal medyayı salladı

Hadise, Kaan Yıldırım aşkıyla gündemden düşmüyor. Son olarak Kaan Yıldırım'ın ilk kez paylaştığı karantina fotoğrafıyla Yıldırım'ın Hadise'nin evinde kaldığı resmen kanıtlanmış oldu. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeni ile sevgilisi Kaan Yıldırım'la birlikte ev karantinasında olan şarkıcı ve genellikle makyajsız ve eşofmanlı kıyafetiyle çekildiği bir fotoğraflarını paylaşan Hadise bu kez tişörtlü, pantolon 'siyah -beyaz moda geçti.'

09.05.2020 18:24 - Son Güncelleme: 09.05.2020 18:24
Hadise şimdi de 'siyah-beyaz' moda geçti! Kaan Yıldırım'la sevgili olan Hadise yine sosyal medyayı salladı

Son dönemde Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hadise, magazin gündeminin en tepelerinde yerini korumaya devam ediyor.

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Hadise şimdi de 'siyah-beyaz' moda geçti! Kaan Yıldırım'la sevgili olan Hadise yine sosyal medyayı salladı

Her ne kadar ülkece karantinada olsak da, Hadise'den her geçen gün yeni bir adım geliyor. İşte onlardan biri daha. Hadise bu kez 'siyah-beyaz mod'a geçti.

Hadise şimdi de 'siyah-beyaz' moda geçti! Kaan Yıldırım'la sevgili olan Hadise yine sosyal medyayı salladı

Instagram'ının hikaye bölümünden iki fotoğraf paylaşan Hadise'nin pozları çok beğenildi.

Hadise şimdi de 'siyah-beyaz' moda geçti! Kaan Yıldırım'la sevgili olan Hadise yine sosyal medyayı salladı

Hadise fotoğraflarına 'Siyah-beyaz mod' notunu düşmeyi ihmal etmedi.

Hadise şimdi de 'siyah-beyaz' moda geçti! Kaan Yıldırım'la sevgili olan Hadise yine sosyal medyayı salladı
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