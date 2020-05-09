Haberler
Galeri
Magazin
Merve Boluğur'dan Hande Erçel'i kıskançlık krizlerine sokacak hamle! Murat Dalkılıç'ın eski eşi o fotoğrafı beğendi
Merve Boluğur'dan Hande Erçel'i kıskançlık krizlerine sokacak hamle! Murat Dalkılıç'ın eski eşi o fotoğrafı beğendi
Merve Boluğur şu sıralar eve düşen yıldırım gibi... Geçtiğimiz günlerde Murat Dalkılıç'ın Instagram canlı yayınında Merve Boluğur krizi yaşanmıştı. Murat Dalkılıç'a canlı yayında gelen Merve Boluğur yorumları sonrasında Hande Erçel'in kıskançlık krizlerine girdiği iddia edilmişti. Hande Erçel'in kıskançlık krizlerine yakın arkadaşı yetişmişti. Aradan günler geçti. Bu kez atak Merve Boluğur'dan geldi. Murat Dalkılıç'ın eski eşi Merve Boluğur öyle bir fotoğraf beğendi ki, ortalık karıştı.
09.05.2020 18:06
- Son Güncelleme: 09.05.2020 18:06
2017'de Merve Boluğur'dan boşanan Murat Dalkılıç, ayrılık sonrası oyuncu Hande Erçel ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Merve Boluğur, boşanmanın ardından uzun süre psikolojik destek almıştı.
Ünlü oyuncunun, takip etmemesine rağmen Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'in fotoğrafını beğenmesi dikkat çekti.
BÜYÜK AŞKIN ÜZERİNDE MERVE BULUTLARI DOLAŞIYOR
Geçtiğimiz günlerde Murat Dalkılıç'ın canlı yayını sırasında 'Bihter' isimli kullanıcısının Dalkılıç'a "Merve Boluğur'a yazdığın 'Kırk yılda bir gibisin' şarkısını söyler misin?" yorumu Hande Erçel'i kızdırmıştı.
Erçel'in yakın dostu Feyza Kazak o yoruma kayıtsız kalamayıp, "Hande'nin arkasında 12 milyon var, senin yaşın kaç Bihter? Herhalde seni çok üzmüşler" şeklinde yorum yazmıştı.