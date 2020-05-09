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Merve Boluğur'dan Hande Erçel'i kıskançlık krizlerine sokacak hamle! Murat Dalkılıç'ın eski eşi o fotoğrafı beğendi

Merve Boluğur şu sıralar eve düşen yıldırım gibi... Geçtiğimiz günlerde Murat Dalkılıç'ın Instagram canlı yayınında Merve Boluğur krizi yaşanmıştı. Murat Dalkılıç'a canlı yayında gelen Merve Boluğur yorumları sonrasında Hande Erçel'in kıskançlık krizlerine girdiği iddia edilmişti. Hande Erçel'in kıskançlık krizlerine yakın arkadaşı yetişmişti. Aradan günler geçti. Bu kez atak Merve Boluğur'dan geldi. Murat Dalkılıç'ın eski eşi Merve Boluğur öyle bir fotoğraf beğendi ki, ortalık karıştı.

09.05.2020 18:06 - Son Güncelleme: 09.05.2020 18:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





