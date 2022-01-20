Hadise paylaştı ardından Kaan Yıldırım da boş durmadı! Yasak aşk skandalı bitirmişti her şeyi! Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise...
Hadise paylaştı ardından Kaan Yıldırım da boş durmadı! Yasak aşk skandalı bitirmişti her şeyi! Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise Instagram'dan paylaştığı kare ile gündeme gelirken, kısa bir süre sonra Kaan Yıldırım'dan gelen fotoğraf dikkat çekti. Eski aşıkların ardı ardına paylaşım yapması sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı, Hadise ve Ebru Gündeş hakkında sözleri ile dikkat çekmiş, bir başka gündeme gelen konu da Seren Serengil'in, "Hadise de Ebru'nun kocasını kaptı" açıklaması olmuştu...
Hadise paylaştı ardından Kaan Yıldırım da boş durmadı! Yasak aşk skandalı bitirmişti her şeyi! Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise Instagram paylaşımı ile gündeme bomba gibi düşerken, eski sevgilisinden gelen paylaşım dikkat çekti.
Ebru Gündeş ile evli olduğu dönemde Reza Zarrab ile yasak aşk yaşadığı ve o dönemki sevgilisi Kaan Yıldırım ile yollarını bu yüzden ayırdığı iddia edilen Hadise kısa bir süre sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başladı.
Geçtiğimiz günlerde Seren Serengil, Reza Zarrab'ın Ebru Gündeş'i arkadaşı Hadise ile aldattığı iddiası hakkında konuşmuş ve yaşananları 2021 yılının büyük rezaleti olarak yorumlamıştı.
Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler ile aşkı dolu dizgin devam ediyor. Son olarak sosyal medya hesabından bu kareyi paylaşan Hadise'nin ardından eski sevgilisi Kaan Yıldırım da bir fotoğraf paylaştı.
"GİZLİDEN HADİSE'Yİ Mİ TAKİP EDİYOR?"
Kaan'ın paylaştığı bu fotoğrafı görenler, arka arkaya gelen karelere dikkat çekti ve sosyal medyada, "Hadise'yi mi takip ediyor gizliden?" yorumları yapıldı.