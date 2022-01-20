Hadise paylaştı ardından Kaan Yıldırım da boş durmadı! Yasak aşk skandalı bitirmişti her şeyi! Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise...

Ebru Gündeş ile evli olduğu dönemde Reza Zarrab ile yasak aşk yaşadığı ve o dönemki sevgilisi Kaan Yıldırım ile yollarını bu yüzden ayırdığı iddia edilen Hadise kısa bir süre sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başladı.