Hadise o haliyle herkesi şaşırttı! Hadise'nin estetiksiz ve makyajsız halini görenler şok oldu!

Hadise'nin estetiksiz ve makyajsız halini görenler şok oldu! Hadise son döneme şarkıları ve danslarıyla damga vururken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar la da gündeme oturdu. Adından sıkça söz ettiren ve sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla dikkat çeken şarkıcı Hadise şaşkına çevirdi. Hadise bu kez şarkıları ya da cesur pozlarıyla değil eski fotoğraflarıyla olay oldu. Estetiksiz ve makyajsız fotoğrafları ortaya çıkan Hadise'yi görenler tanıyamıyor. Hadise ve diğer ünlülerin estetiksiz fotoğrafları...

08.10.2019 19:22 - Son Güncelleme: 08.10.2019 19:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





