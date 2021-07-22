Hadise New York'tan paylaştı 'korkmuyorum' Yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler'le Meksika'nın yolunu tutan Hadise...

Şarkıcı, paylaşımına; "Benim adım Hadise. Hayal ettiklerimi gerçekleştirmek, konuşmak istediklerimi konuşmak ve yaşamak istediklerimi yaşamak için korkmuyorum! Özgürce şarkı söylüyorum, dans ediyorum. Bugün New York Times Square'da kendimi gördüğümde bir kez daha emin oldum kadınların sesini daha çok duyacaksınız" notunu düştü.