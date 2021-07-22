Hadise New York'tan paylaştı 'korkmuyorum' Yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler'le Meksika'nın yolunu tutan Hadise...
Kaan Yıldırım ile yollarını ayıran şarkıcı Hadise gönlünü Mehmet Dinçerler'e kaptırdı. Mehmet Dinçerler ile birliktelik yaşamaya başlayan Hadise, yeni sevgilisi ile dünyanın bir ucuna uçarak tatile gitti. Hadise, son paylaşımıyla adından söz ettirdi. Açıkgöz'ün şarkıları için bir müzik platformu New York'ta tanıtım yaptı. New York Times Square Meydanı'ndaki bir binada yer alan fotoğrafını paylaşan Hadise, "New York Times Square'da kendimi gördüğümde bir kez daha emin oldum kadınların sesini daha çok duyacaksınız" ifadelerini kullandı.
Ünlü şarkıcı Hadise, 1,5 yıldır birlikte olduğu Kaan Yıldırım ile yürüttüğü inişli çıkışlı ilişkisine geçtiğimiz günlerde son verdi. Hemen arkasından ise Hadise, yepyeni bir aşka yelken açtı.
Oyuncu Kaan Yıldırım ayrılığı sonrası iş insanı Mehmet Dinçerler (33) ile aşk yaşamaya başlayan şarkıcı Hadise (35), Instagram'dan yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.
"BENİM ADIM HADİSE"
New York Times Square Meydanı'ndaki bir binada yer alan fotoğrafını yayınlayan Hadise, verdiği mesajla da adından söz ettirdi.
Şarkıcı, paylaşımına; "Benim adım Hadise. Hayal ettiklerimi gerçekleştirmek, konuşmak istediklerimi konuşmak ve yaşamak istediklerimi yaşamak için korkmuyorum! Özgürce şarkı söylüyorum, dans ediyorum. Bugün New York Times Square'da kendimi gördüğümde bir kez daha emin oldum kadınların sesini daha çok duyacaksınız" notunu düştü.
PAYLAŞIMLARI ELE VERDİ
Öte yandan oyuncu Kaan Yıldırım ayrılığı sonrası Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan şarkıcı Hadise, yeni sevgilisi ile gözlerden uzak tatile gitti. Aşk tatilini Instagram paylaşımları ele verdi.