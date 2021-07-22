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Öykü Karayel ile Can Bonomo denizde uluorta aşka geldi dudak dudağa böyle görüntülendi! Çeşme romantizmi

2018 yılında nikah masasına oturan Can Bonomo ile Öykü Karayel, iki ay önce bebekleri Roman'ı kucaklarına almıştı. Bir süre önce ailece tatile çıkan Can Bonomo ve Öykü Karayel'in tatilleri tam gaz devam ediyor. Önceki gün Çeşme'de denize giren ikili dalgaların kendilerine çarpması ile ilginç kareler ortaya çıktı. Ünlü çiftin denizdeki romantizmi objektiflere yansıdı.

22.07.2021 09:16 - Son Güncelleme: 22.07.2021 09:16
Öykü Karayel ile Can Bonomo denizde uluorta aşka geldi dudak dudağa böyle görüntülendi! Çeşme romantizmi

2018 yılında nikah masasına oturan Can Bonomo ile Öykü Karayel, iki ay önce bebekleri Roman'ı kucaklarına almıştı. Çeşme tatiline devam eden ünlü çiftin denizdeki romantizmi objektiflere yansıdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Öykü Karayel ile Can Bonomo denizde uluorta aşka geldi dudak dudağa böyle görüntülendi! Çeşme romantizmi

Can Bonomo eşi Öykü Karayel Çeşme tatillerine devam ediyorlar. Önceki gün bir beach'te deniz giren ikili dalgaların kendilerine çarpması ile ilginç kareler ortaya çıktı.

Öykü Karayel ile Can Bonomo denizde uluorta aşka geldi dudak dudağa böyle görüntülendi! Çeşme romantizmi

Can Bonomo, bir ara dalgaların arasında eşi Karayel'i havaya kaldırdı. Denizde aşk dolu dakikalar geçiren çiftin bu halleri objektiflere yansıdı.

Öykü Karayel ile Can Bonomo denizde uluorta aşka geldi dudak dudağa böyle görüntülendi! Çeşme romantizmi

ROMAN'IN DENİZLE BULUŞMASI
İkili, geçtiğimiz günlerde minik oğulları Roman ile birlikte özel bir beach'te görüntülendi. Öğle saatlerinde arkadaşları ile buluşan Karayel ile Bonomo, hemen bebeklerini denize soktu ve on dakika Roman'la vakti geçirdiler.

Öykü Karayel ile Can Bonomo denizde uluorta aşka geldi dudak dudağa böyle görüntülendi! Çeşme romantizmi

BABASINA GÜLÜMSEDİ
Halinden oldukça memnun görünen Roman, bir ara annesinin kucağında babasına bakarak gülümsemesi objektiflere yansıdı.