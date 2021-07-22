Öykü Karayel ile Can Bonomo denizde uluorta aşka geldi dudak dudağa böyle görüntülendi! Çeşme romantizmi

ROMAN'IN DENİZLE BULUŞMASI

İkili, geçtiğimiz günlerde minik oğulları Roman ile birlikte özel bir beach'te görüntülendi. Öğle saatlerinde arkadaşları ile buluşan Karayel ile Bonomo, hemen bebeklerini denize soktu ve on dakika Roman'la vakti geçirdiler.