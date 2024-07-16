Hadise 'minik starım' demişti... Aziz Kiraz'ın son haline bakın o şimdi 27 yaşında! Gören tanımakta zorlanıyor: 'Aynı kişi olamaz'

O Ses Türkiye sahnesinde genç yaşına rağmen sergilediği performansla hafızalara kazınan isimlerden biri olan Aziz Kiraz, yıllar içinde geçirdiği değişimiyle adından söz ettiriyor. 2015 yılında, henüz 17 yaşındayken "Isabel" şarkısıyla jüriyi ve ekranları başında milyonları büyüleyen Kiraz, Hadise'nin takımında yarışmıştı. Güçlü sesi ve sahne hakimiyetiyle dikkatleri üzerine çeken genç yetenek, Hadise ile "It's A Man's World" şarkısında yaptığı düetle de büyük beğeni toplamıştı. Yıllar içinde olgunlaşan tarzı ve değişimiyle takipçilerini şaşırtan Kiraz'ın son paylaşımları, "O Ses Türkiye'nin minik Aziz'i ne kadar büyümüş!" yorumlarına neden oldu.