Hadise 'minik starım' demişti... Aziz Kiraz'ın son haline bakın o şimdi 27 yaşında! Gören tanımakta zorlanıyor: 'Aynı kişi olamaz'

O Ses Türkiye sahnesinde genç yaşına rağmen sergilediği performansla hafızalara kazınan isimlerden biri olan Aziz Kiraz, yıllar içinde geçirdiği değişimiyle adından söz ettiriyor. 2015 yılında, henüz 17 yaşındayken "Isabel" şarkısıyla jüriyi ve ekranları başında milyonları büyüleyen Kiraz, Hadise'nin takımında yarışmıştı. Güçlü sesi ve sahne hakimiyetiyle dikkatleri üzerine çeken genç yetenek, Hadise ile "It's A Man's World" şarkısında yaptığı düetle de büyük beğeni toplamıştı. Yıllar içinde olgunlaşan tarzı ve değişimiyle takipçilerini şaşırtan Kiraz'ın son paylaşımları, "O Ses Türkiye'nin minik Aziz'i ne kadar büyümüş!" yorumlarına neden oldu.
20 Ekim 2015 tarihi, genç yetenek Aziz Kiraz'ın hayatında bir dönüm noktası oldu. O Ses Türkiye sahnesine adımını atan ve Ebru Gündeş hayranı olduğunu dile getiren Kiraz, güçlü yorumuyla jüriyi etkilemeyi başarmıştı. Hadise'nin takımında yer alan genç yetenek, "Isabel", "Araftayım", "Kafama Sıkar Giderim" ve "Üzdünüz Beni Yıllar" gibi birbirinden zorlu şarkıları başarıyla seslendirerek adından söz ettirdi.
Her ne kadar o yıl şampiyonluk Hakan ve Gökhan'ın takımından Emre Sertkaya'ya gitse de Aziz Kiraz, Türk halkının gönlünde taht kurmayı başardı. Yarışmanın ardından yıldızı parlayan Kiraz, ilk single çalışmasıyla da YouTube'da büyük bir dinleyici kitlesine ulaştı.
İlginç bir detay ise Aziz Kiraz'ın O Ses Türkiye'den önce de ekranlarda boy göstermiş olması. Kenan Doğulu'nun jüri üyesi olduğu "Ve Kazanan" adlı yarışmada da mücadele eden Kiraz, her ne kadar birincilik elde edemese de müzik tutkusundan asla vazgeçmedi.