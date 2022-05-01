Hadise, Mehmet Dinçerler ile evlendi konuklar tek tek uyarıldı ancak nafile! O kare ortaya çıktı işte Hadise'nin düğününden ilk fotoğraf...

Şarkıcı Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler, Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen düğün töreni ile dünyaevine girdi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen düğün töreninde, aile üyeleri, salon yetkilileri ve düğüne katılanlardan görüntü alınmamalarını talep etti.