Hadise, Mehmet Dinçerler ile evlendi konuklar tek tek uyarıldı ancak nafile! O kare ortaya çıktı işte Hadise'nin düğününden ilk fotoğraf
Hadise, Mehmet Dinçerler ile evlendi! Son dakika magazin haberi gündeme bomba gibi düştü. Hadise ile Mehmet Dinçerler Çırağan Sarayı'nda yalnızca ailelerinin yanında olduğu sade bir törenle dünyaevine girdi. İddiaya göre konuklar görüntü verilmemesi için tek tek uyarıldı ancak nafile! O kare ortaya çıktı işte Hadise'nin düğününden ilk fotoğraf...
01.05.2022 09:11 - Son Güncelleme: 01.05.2022 09:21
HADİSE EVLENDİ İŞTE DÜĞÜNDEN İLK KARE!
Hadise, Mehmet Dinçerler ile evlendi konuklar tek tek uyarıldı ancak nafile! O kare ortaya çıktı işte Hadise'nin düğününden ilk fotoğraf...
Ünlü şarkıcı Hadise, yaklaşık bir yıl önce iş insanı Mehmet Dinçerler'le aşk yaşamaya başladı. Geçen Ocak ayında sevgilisinden evlilik teklifi alan ve 'evet' yanıtını veren Hadise, müjdeli haberi "Hikayemiz şimdi başlıyor" mesajını yayınladı.
Şarkıcı Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler, Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen düğün töreni ile dünyaevine girdi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen düğün töreninde, aile üyeleri, salon yetkilileri ve düğüne katılanlardan görüntü alınmamalarını talep etti.