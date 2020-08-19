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Hadise kör kütük aşık! Nihayet sevgilisi Kaan Yıldırım'la fotoğraf paylaştı... El ele, omuz omuza...

Aşk iddiları günlerce konuşulan Hadise ve Kaan Yıldırım aylar süren gizlenmelerin ardından nihayet aşklarını ilan etmiş ve ilk olarak Kaan Yıldırım Hadise ile olan fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmıştı. Sonrasında Hadise durumu bir üst seviyeye taşıdı ve sevgilisinin sevimli dostu Benek'e Instagram hesabı açtı. Ancak Kaan Yıldırım'dan gelen aşk paylaşımı bir türlü Hadise'den gelmemişti. Sonunda o da oldu. Daha önce bebekli gönderme yapan Hadise bu kez el ele fotoğraf paylaştı. İşte Hadise'nin ilan-ı aşkı...

19.08.2020 16:05 - Son Güncelleme: 19.08.2020 16:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





