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Hadise kör kütük aşık! Nihayet sevgilisi Kaan Yıldırım'la fotoğraf paylaştı... El ele, omuz omuza...

Aşk iddiları günlerce konuşulan Hadise ve Kaan Yıldırım aylar süren gizlenmelerin ardından nihayet aşklarını ilan etmiş ve ilk olarak Kaan Yıldırım Hadise ile olan fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmıştı. Sonrasında Hadise durumu bir üst seviyeye taşıdı ve sevgilisinin sevimli dostu Benek'e Instagram hesabı açtı. Ancak Kaan Yıldırım'dan gelen aşk paylaşımı bir türlü Hadise'den gelmemişti. Sonunda o da oldu. Daha önce bebekli gönderme yapan Hadise bu kez el ele fotoğraf paylaştı. İşte Hadise'nin ilan-ı aşkı...

19.08.2020 16:05 - Son Güncelleme: 19.08.2020 16:05
Hadise kör kütük aşık! Nihayet sevgilisi Kaan Yıldırım'la fotoğraf paylaştı... El ele, omuz omuza...

Uzun süredir gözlerden uzak aşk yaşayan Hadise-Kaan Yıldırım çifti, birlikteliklerini ilan etti. Hadise, oyuncu sevgilisi ile yer aldığı kareyi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı

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Hadise kör kütük aşık! Nihayet sevgilisi Kaan Yıldırım'la fotoğraf paylaştı... El ele, omuz omuza...

Bu yılın sürpriz aşklarından olan Hadise-Kaan Yıldırım birlikteliğinden ilk fotoğraf geldi. Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, kural bozdu.

Hadise kör kütük aşık! Nihayet sevgilisi Kaan Yıldırım'la fotoğraf paylaştı... El ele, omuz omuza...

EL ELE...

34 yaşındaki Hadise, oyuncu sevgilisi ile karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

Ünlü şarkıcının "Yanımda, sağımda, solumda, ufkumda... Yanında, yazında, kışında, tüm baharlarında..." notuyla yaptığı paylaşım takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Hadise kör kütük aşık! Nihayet sevgilisi Kaan Yıldırım'la fotoğraf paylaştı... El ele, omuz omuza...

Kaan Yıldırım, geçtiğimiz günlerde baba olmak istediğini söylemişti.

Ünlü oyuncu, "Doğru zamanda baba olmak isterim. Aile çok önemli bir şey. Benim de babamla aramdaki ilişki çok iyidir" ifadelerini kullanmıştı.

Hadise kör kütük aşık! Nihayet sevgilisi Kaan Yıldırım'la fotoğraf paylaştı... El ele, omuz omuza...

BEBEKLİ GÖNDERME YAPMIŞTI

Kaan Yıldırım'ın Hadise'li paylaşımının ardından Hadise'den bir hamle gelmiş ve sevgilisinin köpeği Benek'e sosyal medya hesabı açmıştı. Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek'e "Benek Yıldırım" ismiyle Instagram hesabı açan Hadise paylaşımlar yapmaya başlamıştı.

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