Hadise kıvırdı sosyal medya yıkıldı! Mehmet Dinçerler'den boşanan şarkıcıdan bomba anlar: "Baskıdan kurtuldun kendine geldin sonunda"
Hadise kıvırdı sosyal medya yıkıldı! Mehmet Dinçerler'den boşanan şarkıcı seyircisine bomba anlar yaşattı. Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanma nedeni hakkında iki iddia ortaya atılmıştı. Biri ünlü şarkıcının Murda ile samimi halleri diğeri ise Mehmet Dinçerler'in Hadise'nin sanat hayatıyla ilgili baskı görmesi... Hadise ile Mehmet Dinçerler'in 4.5 aylık evlilikleri 30 Eylül 2022 Cuma günü Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde tek celsede bitti. Hadise'nin boşanma dilekçesinde yer alan "Sanat hayatımla ilgili Mehmet Dinçerler'den baskı görüyorum" iddiası günlerce konuşuldu, ardından Hadise'nin sahne tarzındaki değişiklikler dikkat çekti. 5 dakikada son bulan evliliğin ardından Hadise ilk konserini verdi. Beşiktaş'ta gerçekleşen konserde sahne şovuyla dikkat çeken 36 yaşındaki Hadise'ye sosyal medyada, "Kraliçe geri döndü" , "Baskıdan kurtuldun, kendine geldin" yorumları yapıdı. İşte o anlar...
"BASKIDAN KURTULDUN KENDİNE GELDİN SONUNDA"
Hadise kıvırdı sosyal medya yıkıldı! Mehmet Dinçerler'den boşanan şarkıcıdan bomba anlar...
KISKANÇLIK, PSİKOLOJİK BASKI…
Geçtiğimiz nisan ayında Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen törenle sessiz sedasız evlenen Hadise-Mehmet Dinçerler çiftinin, bir süredir ayrı ayrı görüntülenmesi dikkatlerden kaçmamıştı. Aşkları 4.5 ay gibi kısa bir sürede sona eren ikiliden Hadise, 14 Eylül'de Beykoz Adliyesi'nde boşanma davası açmıştı.
MEHMET DİNÇERLER'DEN BOŞANAN HADİSE KIVIRDI SOSYAL MEDYA YIKILDI - VİDEO
TEK CELSEDE BİTTİ!
"Sanat hayatımla ilgili Mehmet Dinçerler'den baskı görüyorum" iddiasına bulunan Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanma davası 30 Eylül 2022 Cuma günü saat 16:00'da görüldü. Duruşmaya iki taraf da katılmadı.
HADİSE'NİN AVUKATINDAN İLK AÇIKLAMA
Gündemden düşmeyen boşanma davasında bugün büyük gündü. Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinin çekişmeli boşanma davası saat 16.15'te Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde başladı. Duruşmaya ünlü şarkıcı ve iş insanı katılmadı, taraf avukatlarıysa mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmada sonu mahkeme ünlü çiftin tek celsede boşanmasına hükmetti.