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Serenay Sarıkaya - Cem Yılmaz cephesinde flaş gelişme: Evleniyorlar!

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkında şoke eden gelişme yaşandı! Bir süredir birlikte oldukları hatta Cem Yılmaz'ın Defne Samyeli'den ayrılma nedeni olarak gösterilen Serenay Sarıkaya - Cem Yılmaz aşkı bomba bir iddiayla kaldığı yerden devam ediyor. Magazin gündemine bomba gibi düşen iddia; Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz evleniyor... Söylentilere göre çift yakın tarihte nikah masasına oturacak. Peki gerçekten Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz evleniyor mu? İşte Kerem Bürsin, Defne Samyeli, Ahu Yağhu, Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz arasında yaşanan gelişmeler...

18.02.2020 13:36 - Son Güncelleme: 18.02.2020 14:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





