Serenay Sarıkaya - Cem Yılmaz cephesinde flaş gelişme: Evleniyorlar!
Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkında şoke eden gelişme yaşandı! Bir süredir birlikte oldukları hatta Cem Yılmaz'ın Defne Samyeli'den ayrılma nedeni olarak gösterilen Serenay Sarıkaya - Cem Yılmaz aşkı bomba bir iddiayla kaldığı yerden devam ediyor. Magazin gündemine bomba gibi düşen iddia; Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz evleniyor... Söylentilere göre çift yakın tarihte nikah masasına oturacak. Peki gerçekten Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz evleniyor mu? İşte Kerem Bürsin, Defne Samyeli, Ahu Yağhu, Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz arasında yaşanan gelişmeler...
Cem Yılmaz, 2018 yılında Defne Samyeli ile aşk yaşamaya başlamıştı. Haklarında birkaç kez ayrılık dedikodusu çıkan çift, her seferinde iddiaları yalanlayarak ilişkilerine devam etti. Geçtiğimiz yıl ekim ayında Cem Yılmaz sevgilisi Defne Samyeli ve Samyeli'in kızları ile birlikte Serenay Sarıkaya'nın baş rolünü üstlendiği Alice Müzikali'ni izlemeye gitti. Bu sürpriz ziyaretten sonra Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'ya ilgi duymaya başladığı haberleri gündeme geldi.
"Benim özelim bana aittir. Kimsenin benim özel hayatımla ilgili merakını tatmin etmek gibi bir zorunluluğum, kimseye açıklama borcum yok. İnsanları kışkırtıp konuşturma ya da 'maksat haber olsun' mantığıyla dedikodu programlarına içerik sağlamak amacıyla devamlı yalan üreten anlayışı bu yaşımda hala hayretle izliyorum. İşini sağduyuyla yapan basın mensubu arkadaşlarımı yine tenzih ediyorum. Üstüne alınması gereken sözde magazin gazetecileri neyse en kısa zamanda ekmeklerini kazanacakları hayırlı, faydalı başka işler diliyorum..."