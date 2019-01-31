Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir Yaman'ı Murat Ünalmış'ın yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı!

Bir Zamanlar Çukurova'nın karizmatik oyuncusu Murat Ünalmış, 2003 yılında ilk kez ekranlara merhaba dedi. Şimdilerde Atv ekranlarında Perşembe günlerinin vazgeçilmez dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Ankara'nın en zengin ailesi olan Yamanlar'ın tek varisi olan Demir Yaman karakterine hayat veren Murat Ünalmış'ın eski halini görenler gözlerine inanamıyor. Ekranlarda gördüğümüz ve aralarından kimilerini kaybettiğimiz ünlü isimlerin yıllar önce sonraki halleri sizi çok şaşırtacak.