Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir Yaman'ı Murat Ünalmış'ın yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı!
Bir Zamanlar Çukurova'nın karizmatik oyuncusu Murat Ünalmış, 2003 yılında ilk kez ekranlara merhaba dedi. Şimdilerde Atv ekranlarında Perşembe günlerinin vazgeçilmez dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Ankara'nın en zengin ailesi olan Yamanlar'ın tek varisi olan Demir Yaman karakterine hayat veren Murat Ünalmış'ın eski halini görenler gözlerine inanamıyor. Ekranlarda gördüğümüz ve aralarından kimilerini kaybettiğimiz ünlü isimlerin yıllar önce sonraki halleri sizi çok şaşırtacak.
"Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir Yaman'ı ölüyor mu?" sorusu merak edilirken biz de Demir Yaman karakterine hayat veren Murat Ünalmış'ın gençlik yıllarındaki hallerini sizler için derledik. İşte ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DAKİ DEMİR YAMAN YILLAR ÖNCEKİ HALİ - TIKLA