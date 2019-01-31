GaleriMagazin

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir Yaman'ı Murat Ünalmış'ın yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı!

Bir Zamanlar Çukurova'nın karizmatik oyuncusu Murat Ünalmış, 2003 yılında ilk kez ekranlara merhaba dedi. Şimdilerde Atv ekranlarında Perşembe günlerinin vazgeçilmez dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Ankara'nın en zengin ailesi olan Yamanlar'ın tek varisi olan Demir Yaman karakterine hayat veren Murat Ünalmış'ın eski halini görenler gözlerine inanamıyor. Ekranlarda gördüğümüz ve aralarından kimilerini kaybettiğimiz ünlü isimlerin yıllar önce sonraki halleri sizi çok şaşırtacak.

31.01.2019 16:27 - Son Güncelleme: 31.01.2019 16:37
Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir Yaman'ı Murat Ünalmış'ın yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı!

"Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir Yaman'ı ölüyor mu?" sorusu merak edilirken biz de Demir Yaman karakterine hayat veren Murat Ünalmış'ın gençlik yıllarındaki hallerini sizler için derledik. İşte ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DAKİ DEMİR YAMAN YILLAR ÖNCEKİ HALİ - TIKLA

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir Yaman'ı Murat Ünalmış'ın yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı!

Kenan İmirzalıoğlu

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir Yaman'ı Murat Ünalmış'ın yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı!

Engin Altan Düzyatan

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir Yaman'ı Murat Ünalmış'ın yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı!

Kıvanç Tatlıtuğ

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir Yaman'ı Murat Ünalmış'ın yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı!

Barış Arduç

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Diriliş Ertuğrul'un İlbilge Hatun'u Hande Soral ile Ertuğrul Gazi'si Engin Altan Düzyatan'ın ilginç hikayesi...
Diriliş Ertuğrul'un İlbilge Hatun'u Hande Soral ile Ertuğrul Gazi'si Engin Altan Düzyatan'ın ilginç hikayesi...