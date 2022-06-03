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Haberler Magazin Hadise ile Mehmet Dinçerler'in düğün tarihi ve yeri belli oldu 3 günlük eğlence için hazırlıklar başladı! Gizli saklı nikah kıymışlardı...

Hadise ile Mehmet Dinçerler'in düğün tarihi ve yeri belli oldu 3 günlük eğlence için hazırlıklar başladı! Gizli saklı nikah kıymışlardı...

Gizli saklı nikah kıymışlardı... Hadise ile Mehmet Dinçerler'in düğün tarihi ve yeri belli oldu, 3 günlük eğlence için hazırlıklar başladı! 36 yaşındaki ünlü şarkıcı Hadise ve iş insanı sevgilisi Mehmet Dinçerler, 30 Nisan'da sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Çiftin, Çırağan Sarayı'ndaki nikahına yalnızca aile fertleri katılmış, hatta yakın arkadaşları bile çağırılmamıştı. Sonunda beklenen an geldi ve Hadise işe eşi Mehmet Dinçerler'in düğün tarihi ve yeri netleşti. İşte detaylar...

03.06.2022 11:32 - Son Güncelleme: 03.06.2022 11:32
Hadise ile Mehmet Dinçerler’in düğün tarihi ve yeri belli oldu 3 günlük eğlence için hazırlıklar başladı! Gizli saklı nikah kıymışlardı...

İŞTE HADİSE'NİN DÜĞÜN TARİHİ VE YERİ

Gizli saklı nikah kıymışlardı... Hadise ile Mehmet Dinçerler'in düğün tarihi ve yeri belli oldu 3 günlük eğlence için hazırlıklar başladı!

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Hadise ile Mehmet Dinçerler’in düğün tarihi ve yeri belli oldu 3 günlük eğlence için hazırlıklar başladı! Gizli saklı nikah kıymışlardı...

lk başlarda Mehmet Dinçerler ile ilişkisini gözlerden uzak yaşayan ancak daha sonra sosyal medyadan paylaşım yapan Hadise, geçtiğimiz Ocak ayında evlilik teklifi aldı.

Hadise ile Mehmet Dinçerler’in düğün tarihi ve yeri belli oldu 3 günlük eğlence için hazırlıklar başladı! Gizli saklı nikah kıymışlardı...

Evlilik teklifi aldığına dair bir video çeken ve bu video ile sosyal medyada gündem olan şarkıcı, geçtiğimiz hafta ani bir şekilde evlendi. Sadece aile ve dostlarının katılımıyla dünyaevine giren çift, bayramın ardından balayına çıktı.

Hadise ile Mehmet Dinçerler’in düğün tarihi ve yeri belli oldu 3 günlük eğlence için hazırlıklar başladı! Gizli saklı nikah kıymışlardı...

HADİSE'NİN ÖN BALAYI POZLARI

Hadise uzun süredir aşk yaşadığı Mehmet Dinçerler ile 30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda evlendi. Nikaha sadece 20 kişi davet eden ünlü çift, haberin basına yansımaması için konukların görüntü almasını yasakladı. Düğün yapıp yapmayacakları merak konusu olan çift, nişan sonrası yaptıkları Maldivler tatilinden görüntüler ile gündeme geldi.

Hadise ile Mehmet Dinçerler’in düğün tarihi ve yeri belli oldu 3 günlük eğlence için hazırlıklar başladı! Gizli saklı nikah kıymışlardı...

Hadise, eşiyle çıktığı ön balayından kareleri kendi şarkısı 'Yaz Günü' eşliğinde paylaştı ve , kalp emojisiyle birlikte "Kalbimi çalar bu deniz" notunu düştü.

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