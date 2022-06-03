Hadise ile Mehmet Dinçerler'in düğün tarihi ve yeri belli oldu 3 günlük eğlence için hazırlıklar başladı! Gizli saklı nikah kıymışlardı...
Gizli saklı nikah kıymışlardı... Hadise ile Mehmet Dinçerler'in düğün tarihi ve yeri belli oldu, 3 günlük eğlence için hazırlıklar başladı! 36 yaşındaki ünlü şarkıcı Hadise ve iş insanı sevgilisi Mehmet Dinçerler, 30 Nisan'da sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Çiftin, Çırağan Sarayı'ndaki nikahına yalnızca aile fertleri katılmış, hatta yakın arkadaşları bile çağırılmamıştı. Sonunda beklenen an geldi ve Hadise işe eşi Mehmet Dinçerler'in düğün tarihi ve yeri netleşti. İşte detaylar...
03.06.2022 11:32 - Son Güncelleme: 03.06.2022 11:32
lk başlarda Mehmet Dinçerler ile ilişkisini gözlerden uzak yaşayan ancak daha sonra sosyal medyadan paylaşım yapan Hadise, geçtiğimiz Ocak ayında evlilik teklifi aldı.
HADİSE'NİN ÖN BALAYI POZLARI
Hadise uzun süredir aşk yaşadığı Mehmet Dinçerler ile 30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda evlendi. Nikaha sadece 20 kişi davet eden ünlü çift, haberin basına yansımaması için konukların görüntü almasını yasakladı. Düğün yapıp yapmayacakları merak konusu olan çift, nişan sonrası yaptıkları Maldivler tatilinden görüntüler ile gündeme geldi.