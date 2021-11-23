Hadise ile Jennifer Lopez sosyal medyayı salladı Hadise JLO'yu gölgede bıraktı! Fiyatı dudak uçuklatan göğüs dekolteli elbise...
Hadise ile Jennifer Lopez sosyal medyayı salladı Hadise JLO'yu gölgede bıraktı! Fiyatı dudak uçuklatan göğüs dekolteli elbisenin hangisine daha çok yakıştığı yönündeki oylamalara göre Hadise, dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez'i gölgede bıraktı. Yılbaşı gecesi giydi kırmızı derin göğüs dekolteli elbisenin farklı bir rengini tercih eden JLO Instagram paylaşımları sonrası gündeme bomba gibi düştü. Sık sık dünyaca ünlü starlar Jennifer Lopez ve Beyonce'u taklit etmekle suçlanan Hadise, bu kez öncü oldu.
23.11.2021 09:22
- Son Güncelleme: 23.11.2021 09:47
Hadise ile Jennifer Lopez sosyal medyayı salladı Hadise JLO'yu gölgede bıraktı! Fiyatı dudak uçuklatan göğüs dekolteli elbise en çok Hadise'ye yakıştırıldı.
O Ses Türkiye 2020 yılbaşı gecesi çekiminde kırmızı derin göğüs dekolteli elbise tercih eden Hadise o dönem günlerce konuşulmuştu. Olay elbise yeniden gündeme geldi.
ÖNCE HADİSE GİYDİ
◊ Hadise, sahne kostümü seçimleri nedeniyle birçok kez "Jennifer Lopez'i taklit ettiği" iddiasıyla gündeme gelmişti.