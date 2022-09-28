Hadise ile eşi Mehmet Dinçerler sonunda imzayı atıyor! Zehra Çilingiroğlu'yla görüntülenmesinin ardından evlilik resmen bitiyor
Yılın ayrılığında sular durulmuyor... Hadise ile Mehmet Dinçerler çifti, 5 ay önce tek bir karenin bile sızmadığı bir törenle evlenmişti. Çırağan Sarayı'nda başlayan evlilik 5 ay sonra Beykoz Adliyesi'nde son buluyor. Önceki gün Mehmet Dinçerler'in sosyal medyaya geri dönüp ardından Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu'yla görüntülenmesinin ardından çift, bugün boşanma protokolüne imzasını atacak. İşte yılın boşanmasının tüm detayları...
30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda yapılan küçük bir nikâh töreniyle dünyaevine giren Hadise ve Mehmet Dinçerler, bugün boşanmak için son adımı atıyor. İşte yılın boşanma davasının tüm detayları...
Geçtiğimiz nisan ayında Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen tören ile sessiz sedasız nikah masasına oturan Hadise-Mehmet Dinçerler çiftinin, bir süredir ayrı ayrı görüntülenmesi dikkatlerden kaçmamıştı. Aşkları 4.5 ay gibi kısa bir sürede sona eren ikiliden Hadise, boşanma davasını açan taraf olmuştu.
Sanat hayatımla ilgili Mehmet Dinçerler'den baskı görüyorum" iddiasına bulunan Hadise, 14 Eylül'de Beykoz Adliyesi'nde açtığı boşanma davasının dilekçesinde şu ifadelere yer vermişti:
Mehmet Dinçerler evlendikten kısa süre sonra Hadise'nin sanat hayatını kısıtlayıcı tutum ve tavırlar sergilemeye başladı. Bu davranışlar zaman içinde psikolojik baskı boyutuna vardı. Baskılar Hadise'yi yıpratmaya başladı. Sadece kişisel hayatını değil, sanat hayatını da etkileyecek boyuta vardı. Ayrı yaşamaya başlayan çiftin evliliği fiilen de bitti.
"MEHMET'E HAYATINDA MUTLULUKLAR DİLİYORUM"
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile sessizliğini bozan Hadise, "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim" demişti.