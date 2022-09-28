Hadise ile eşi Mehmet Dinçerler sonunda imzayı atıyor! Zehra Çilingiroğlu’yla görüntülenmesinin ardından evlilik resmen bitiyor

Mehmet Dinçerler evlendikten kısa süre sonra Hadise'nin sanat hayatını kısıtlayıcı tutum ve tavırlar sergilemeye başladı. Bu davranışlar zaman içinde psikolojik baskı boyutuna vardı. Baskılar Hadise'yi yıpratmaya başladı. Sadece kişisel hayatını değil, sanat hayatını da etkileyecek boyuta vardı. Ayrı yaşamaya başlayan çiftin evliliği fiilen de bitti.