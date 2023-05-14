Hadise, İbrahim Büyükak, Pınar Deniz, Ferhat Göçer, İrem Derici, Yağmur Atacan... Ünlüler işte böyle oy kullandı (14 Mayıs 2023 seçimleri)
Hadise, İbrahim Büyükak, Pınar Deniz, Kaan Yıldırım, Ferhat Göçer, İrem Derici, Yağmur Atacan... Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. dönem Milletvekili Genel seçimleri için oy verme işlemi başladı. Yurt genelinde saat 08.00 itibarıyla başlayan seçimler 17.00'a kadar sürecek. Ünlü isimler de teker teker sandık başında yerini aldı, 14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy kullanmaya başladı. İşte sandık başındaki ünlüler...
14.05.2023 09:52 - Son Güncelleme: 14.05.2023 10:01