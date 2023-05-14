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Haberler Magazin Hadise, İbrahim Büyükak, Pınar Deniz, Ferhat Göçer, İrem Derici, Yağmur Atacan... Ünlüler işte böyle oy kullandı (14 Mayıs 2023 seçimleri)

Hadise, İbrahim Büyükak, Pınar Deniz, Ferhat Göçer, İrem Derici, Yağmur Atacan... Ünlüler işte böyle oy kullandı (14 Mayıs 2023 seçimleri)

Hadise, İbrahim Büyükak, Pınar Deniz, Kaan Yıldırım, Ferhat Göçer, İrem Derici, Yağmur Atacan... Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. dönem Milletvekili Genel seçimleri için oy verme işlemi başladı. Yurt genelinde saat 08.00 itibarıyla başlayan seçimler 17.00'a kadar sürecek. Ünlü isimler de teker teker sandık başında yerini aldı, 14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy kullanmaya başladı. İşte sandık başındaki ünlüler...

14.05.2023 09:52 - Son Güncelleme: 14.05.2023 10:01
Hadise, İbrahim Büyükak, Pınar Deniz, Ferhat Göçer, İrem Derici, Yağmur Atacan... Ünlüler işte böyle oy kullandı 14 Mayıs 2023 seçimleri

14 Mayıs 2023 seçimlerinde ünlüler sandık başında...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hadise, İbrahim Büyükak, Pınar Deniz, Ferhat Göçer, İrem Derici, Yağmur Atacan... Ünlüler işte böyle oy kullandı 14 Mayıs 2023 seçimleri

İREM DERİCİ

Hadise, İbrahim Büyükak, Pınar Deniz, Ferhat Göçer, İrem Derici, Yağmur Atacan... Ünlüler işte böyle oy kullandı 14 Mayıs 2023 seçimleri

YAĞMUR ATACAN

Hadise, İbrahim Büyükak, Pınar Deniz, Ferhat Göçer, İrem Derici, Yağmur Atacan... Ünlüler işte böyle oy kullandı 14 Mayıs 2023 seçimleri

PINAR DENİZ

Hadise, İbrahim Büyükak, Pınar Deniz, Ferhat Göçer, İrem Derici, Yağmur Atacan... Ünlüler işte böyle oy kullandı 14 Mayıs 2023 seçimleri

KAAN YILDIRIM

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