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Haberler Magazin Bir saat 'hadise'si! Hadise'nin saati Murda'dan mı yoksa Dubaili gizemli sevgilisinden mi düğüm çözülemiyor "Senin de takasın geliyor bro"

Bir saat 'hadise'si! Hadise'nin saati Murda'dan mı yoksa Dubaili gizemli sevgilisinden mi düğüm çözülemiyor "Senin de takasın geliyor bro"

Mehmet Dinçerler ile 5 ay evli kalan Hadise'nin Murda ile düeti ve birlikte verdiği samimi görüntüler magazin gündeminde 'evliliği bitiren olay' olarak yer almıştı. Ancak ikili bu iddiaları devamlı yalanlamıştı. Fakat geçtiğimiz günlerde dikkatli gözlerden kaçmayan saat detayı yeniden kafaları karıştırdı. Üzerinde Arapça rakamlar yer alan saat kimin? Murda'nın mı yoksa Hadise'nin Dubaili gizemli sevgilisinden mi? İşte detaylar...

14.05.2023 08:51 - Son Güncelleme: 14.05.2023 08:52
Bir saat ’hadise’si! Hadise’nin saati Murda’dan mı yoksa Dubaili gizemli sevgilisinden mi düğüm çözülemiyor Senin de takasın geliyor bro

BİR SAAT 'HADİSE'Sİ

Günlerdir konuşulan saat kimin? Hadise ile aşk yaşadığı iddia edilen anca her defasında reddeden Murda'nın mı? Yoksa Hadise'nin var olduğu iddia edilen Dubali gizemli sevgilisinin mi?

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Bir saat ’hadise’si! Hadise’nin saati Murda’dan mı yoksa Dubaili gizemli sevgilisinden mi düğüm çözülemiyor Senin de takasın geliyor bro

Reza Zarrab'ın, Hadise ile yasak aşk yaşadığı iddiaları geçtiğimiz yıl magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Son olarak adı Murda ile anılan Hadise aşk haberlerini yalanlamıştı. Hadise hakkında yeni bir aşk iddiası ortaya atılmıştı.

Bir saat ’hadise’si! Hadise’nin saati Murda’dan mı yoksa Dubaili gizemli sevgilisinden mi düğüm çözülemiyor Senin de takasın geliyor bro

Hadise'nin pırlantalı saati gizemli aşkından mı hediye? İşte Dubaili bir sevgilisi olduğu iddiası ve çok konuşulan Arapça rakamlı lüks saat...

Bir saat ’hadise’si! Hadise’nin saati Murda’dan mı yoksa Dubaili gizemli sevgilisinden mi düğüm çözülemiyor Senin de takasın geliyor bro

Bir süre önce kendisine 500 bin TL değerinde ünlü marka bir saat alan ünlü popçu, son olarak sosyal medyasından başka bir saatini paylaştı. Hadise'nin Arapça rakamlar yazılı olan pırlanta saatiyle yaptığı paylaşım, dedikodu kazanını da yine kaynattı.

Bir saat ’hadise’si! Hadise’nin saati Murda’dan mı yoksa Dubaili gizemli sevgilisinden mi düğüm çözülemiyor Senin de takasın geliyor bro

Hadise'nin ünlü bir markanın pırlanta saatiyle ilgili ortaya iki farklı iddia atıldı. Bunlardan ilkine göre market değeri 25 bin dolar (488 bin TL) olan ancak piyasa değeri 1 milyon TL'yi bulan bu sınırlı üretim saatin 'sahte' olduğuydu...

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