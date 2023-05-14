Bir saat 'hadise'si! Hadise'nin saati Murda'dan mı yoksa Dubaili gizemli sevgilisinden mi düğüm çözülemiyor "Senin de takasın geliyor bro"

Bir süre önce kendisine 500 bin TL değerinde ünlü marka bir saat alan ünlü popçu, son olarak sosyal medyasından başka bir saatini paylaştı. Hadise'nin Arapça rakamlar yazılı olan pırlanta saatiyle yaptığı paylaşım, dedikodu kazanını da yine kaynattı.