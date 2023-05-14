Bir saat 'hadise'si! Hadise'nin saati Murda'dan mı yoksa Dubaili gizemli sevgilisinden mi düğüm çözülemiyor "Senin de takasın geliyor bro"
Mehmet Dinçerler ile 5 ay evli kalan Hadise'nin Murda ile düeti ve birlikte verdiği samimi görüntüler magazin gündeminde 'evliliği bitiren olay' olarak yer almıştı. Ancak ikili bu iddiaları devamlı yalanlamıştı. Fakat geçtiğimiz günlerde dikkatli gözlerden kaçmayan saat detayı yeniden kafaları karıştırdı. Üzerinde Arapça rakamlar yer alan saat kimin? Murda'nın mı yoksa Hadise'nin Dubaili gizemli sevgilisinden mi? İşte detaylar...
14.05.2023 08:51 - Son Güncelleme: 14.05.2023 08:52
Hadise'nin pırlantalı saati gizemli aşkından mı hediye? İşte Dubaili bir sevgilisi olduğu iddiası ve çok konuşulan Arapça rakamlı lüks saat...
Bir süre önce kendisine 500 bin TL değerinde ünlü marka bir saat alan ünlü popçu, son olarak sosyal medyasından başka bir saatini paylaştı. Hadise'nin Arapça rakamlar yazılı olan pırlanta saatiyle yaptığı paylaşım, dedikodu kazanını da yine kaynattı.
Hadise'nin ünlü bir markanın pırlanta saatiyle ilgili ortaya iki farklı iddia atıldı. Bunlardan ilkine göre market değeri 25 bin dolar (488 bin TL) olan ancak piyasa değeri 1 milyon TL'yi bulan bu sınırlı üretim saatin 'sahte' olduğuydu...