Hadise hakkında şaşırtan gerçek! Eskiden yaptığı meslek...

Kimi marangoz, kimi mühendis, kimi hammal. Ünlü olmadan evvel bin bir farklı iş yaptılar. Hadise de onlardan biri.

Ünlü şarkıcı Hadise sık sık kendisinden söz ettirmeye devam ediyor. Hadise'nin eski mesleği sosyal medya kullanıcıları arasında şaşkınlık yarattı. İşte başta Hadise olmak üzere ünlülerin eski meslekleri.