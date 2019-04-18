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Hadise hakkında şaşırtan gerçek! Eskiden yaptığı meslek...

Aslında onlar da sıradan bir vatandaştı. Zamanı biraz geriye sarmaya ne dersiniz? 33 yaşındaki şarkıcı Hadise günümüzün en popüler isimlerinden biri. Şarkıları, özel hayatı ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Hadise bir zamanlar sözü pek geçmeyen bir isimdi. Çünkü bambaşka bir işi vardı. İşte başta Hadise olmak üzere ünlülerin eski meslekleri.

18.04.2019 16:41 - Son Güncelleme: 18.04.2019 16:48
Hadise hakkında şaşırtan gerçek! Eskiden yaptığı meslek...

Kimi marangoz, kimi mühendis, kimi hammal. Ünlü olmadan evvel bin bir farklı iş yaptılar. Hadise de onlardan biri.

Ünlü şarkıcı Hadise sık sık kendisinden söz ettirmeye devam ediyor. Hadise'nin eski mesleği sosyal medya kullanıcıları arasında şaşkınlık yarattı. İşte başta Hadise olmak üzere ünlülerin eski meslekleri.

Hadise hakkında şaşırtan gerçek! Eskiden yaptığı meslek...

Erkenci Kuş dizi ile kariyerlerinin zirvesine çıkan Demet Özdemir ve Can Yaman bu kez sizi çok şaşırtacak. Onlar şöhret kapılarını sonradan açanlardan.

Hadise hakkında şaşırtan gerçek! Eskiden yaptığı meslek...

Can Yaman'ın asıl mesleği hayranlarını şaşırttı.

Hadise hakkında şaşırtan gerçek! Eskiden yaptığı meslek...

Babasının iknasıyla da Yeditepe Üniversitesi Hukuk Bölümü'nde eğitimine başlayan Can Yaman, 2012 yılın mezun oldu.

Hadise hakkında şaşırtan gerçek! Eskiden yaptığı meslek...

2014 yılında avukat olarak 6 ay kadar çalıştıktan sonra tatile çıkıp bir daha işe dönmedi.

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