Hadise hakkında şaşırtan gerçek! Eskiden yaptığı meslek...
Aslında onlar da sıradan bir vatandaştı. Zamanı biraz geriye sarmaya ne dersiniz? 33 yaşındaki şarkıcı Hadise günümüzün en popüler isimlerinden biri. Şarkıları, özel hayatı ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Hadise bir zamanlar sözü pek geçmeyen bir isimdi. Çünkü bambaşka bir işi vardı. İşte başta Hadise olmak üzere ünlülerin eski meslekleri.
18.04.2019 16:41
- Son Güncelleme: 18.04.2019 16:48
Kimi marangoz, kimi mühendis, kimi hammal. Ünlü olmadan evvel bin bir farklı iş yaptılar. Hadise de onlardan biri.
Ünlü şarkıcı Hadise sık sık kendisinden söz ettirmeye devam ediyor. Hadise'nin eski mesleği sosyal medya kullanıcıları arasında şaşkınlık yarattı. İşte başta Hadise olmak üzere ünlülerin eski meslekleri.
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