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Haberler Magazin Hadise Acun Ilıcalı'ya rakip oldu duyanlar şaştı kaldı! Ünlü şarkıcı kendi işinin patronu oldu! Yeni işi sayesinde paraya para demeyecek

Hadise Acun Ilıcalı'ya rakip oldu duyanlar şaştı kaldı! Ünlü şarkıcı kendi işinin patronu oldu! Yeni işi sayesinde paraya para demeyecek

O Ses Türkiye'nin sevilen jüri üyelerinden Hadise Acun Ilıcalı ile anlaşarak O Ses Rap yarışmasına geçiş yapmıştı. Geçtiğimiz günlerde de doğum gününü kutlayan ünlü şarkıcıyı Acun Ilıcalı'nın aramadığı iddia edildi. Aralarının limonu olduğu konuşulan ikili arasında yeni bir gerginlik oluşacak gibi... Hadise'nin yeni bir site açtığı ve Acun ile kapışacağı ortaya çıktı. Hadise'nin Acun Ilıcalı'ya rakip olduğunu öğrenenler şaşıp kaldı.

29.10.2021 17:11 - Son Güncelleme: 29.10.2021 17:26
Hadise Acun Ilıcalı’ya rakip oldu duyanlar şaştı kaldı! Ünlü şarkıcı kendi işinin patronu olacak! Yeni işi sayesinde paraya para demeyecek

Hadise Acun Ilıcalı'ya rakip oldu duyanlar şaştı kaldı. Ünlü şarkıcı kendi işinin patronu olmak için büyük adım attı. Para kazanmak için harekete geçen Hadise'nin bu adımı Acun Ilıcalı'ya rest olarak yorumlandı. Seksi şarkıcının yeni projesi Türkiye'nin en zengin isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı'nınkini geçecek gibi duruyor. Büyük hayran kitlesine sahip olan Hadise'nin yeni işini duyunca çok şaşıracaksınız.

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Hadise Acun Ilıcalı’ya rakip oldu duyanlar şaştı kaldı! Ünlü şarkıcı kendi işinin patronu oldu! Yeni işi sayesinde paraya para demeyecek

Acun Ilıcalı'nın giyim sektörüne girdiğini bilmeyen yok. Girişimciliği ile tanınan Ilıcalı bu kez elini giyim sektörüne attı.

Hadise Acun Ilıcalı’ya rakip oldu duyanlar şaştı kaldı! Ünlü şarkıcı kendi işinin patronu oldu! Yeni işi sayesinde paraya para demeyecek

Sitesinden tişört ve benzeri kişiselleştirilebilir ürünleri satışa sunan Acun Ilıcalı'ya Hadise rakip oldu.

Hadise Acun Ilıcalı’ya rakip oldu duyanlar şaştı kaldı! Ünlü şarkıcı kendi işinin patronu oldu! Yeni işi sayesinde paraya para demeyecek

İddiaya göre güzel şarkıcı da bir dijital mağaza kurdu.

Hadise Acun Ilıcalı’ya rakip oldu duyanlar şaştı kaldı! Ünlü şarkıcı kendi işinin patronu oldu! Yeni işi sayesinde paraya para demeyecek

Başarılı bir şekilde sektöre giriş yapan Hadise'nin bu işte giderek büyüdüğü de ileri sürüldü.

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