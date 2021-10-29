Hadise Acun Ilıcalı’ya rakip oldu duyanlar şaştı kaldı! Ünlü şarkıcı kendi işinin patronu oldu! Yeni işi sayesinde paraya para demeyecek

Hadise Acun Ilıcalı'ya rakip oldu duyanlar şaştı kaldı. Ünlü şarkıcı kendi işinin patronu olmak için büyük adım attı. Para kazanmak için harekete geçen Hadise'nin bu adımı Acun Ilıcalı'ya rest olarak yorumlandı. Seksi şarkıcının yeni projesi Türkiye'nin en zengin isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı'nınkini geçecek gibi duruyor. Büyük hayran kitlesine sahip olan Hadise'nin yeni işini duyunca çok şaşıracaksınız.