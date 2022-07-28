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Hadi ayırt edebiliyorsanız edin! Kenan İmirzalıoğlu ile abisi Derviş'in benzerlikleri akıl alır gibi değil 'hangisi Kenan hangisi Derviş'

Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi görenleri hayrete düşürdü, "Hangisi Kenan ayırt etmek imkansız" yorumları havada uçuştu. Atv ekranlarında yayınlanan dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, magazin camiasının en popüler isimlerinden biri. Eşi Sinem Kobal ile ikinci kızını kucağına almaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu'nun, abisi Derviş ile olan fotoğraflarını görenler ikiliyi ikiz sanıyor...

28.07.2022 12:47 - Son Güncelleme: 28.07.2022 12:47
Hadi ayırt edebiliyorsanız edin! Kenan İmirzalıoğlu ile abisi Derviş’in benzerlikleri akıl alır gibi değil ’hangisi Kenan hangisi Derviş’

Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi görenleri hayrete düşürdü. İkinci kızını kucağına almak için gün sayan Sinem Kenan çifti sosyal medya gündeminde.

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Hadi ayırt edebiliyorsanız edin! Kenan İmirzalıoğlu ile abisi Derviş’in benzerlikleri akıl alır gibi değil ’hangisi Kenan hangisi Derviş’

ADETA İKİZ GİBİLER...

Kenan İmirzalıoğlu'nun abisini görenler ise şaştı kaldı. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun ikizi gibi görünen kardeşi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin kardeşleri...

Hadi ayırt edebiliyorsanız edin! Kenan İmirzalıoğlu ile abisi Derviş’in benzerlikleri akıl alır gibi değil ’hangisi Kenan hangisi Derviş’

PINAR DENİZ VE KARDEŞİ HURİ

Hadi ayırt edebiliyorsanız edin! Kenan İmirzalıoğlu ile abisi Derviş’in benzerlikleri akıl alır gibi değil ’hangisi Kenan hangisi Derviş’
Hadi ayırt edebiliyorsanız edin! Kenan İmirzalıoğlu ile abisi Derviş’in benzerlikleri akıl alır gibi değil ’hangisi Kenan hangisi Derviş’

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