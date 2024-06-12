Hababam Sınıfı'nın Sevda'sı Sevda Aktolga'nın son hali şaşırttı! “Yıllar çok acımasız” 66 yaşındaki Yeşilçam yıldızı...

Kemal Sunal, Şener Şen, Münir Özkul gibi birçok usta oyuncunun yer aldığı Hababam Sınıfı Tatilde filmi, televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. Çekimleri İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda gerçekleştirilen 1978 yapımı filmde Sevda karakterini canlandıran Sevda Aktolga'nın son hali de merak edilip araştırılmaya başlandı. Şimdilerde 66 yaşında olan Yeşilçam güzelinin son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Aktolga için "Yıllar çok acımasız" yorumu yapıldı. İşte Hababam Sınıfı'nın Sevda'sı Sevda Aktolga'nın son hali...