Hababam Sınıfı'nın Hafize Ana'sı olarak tanıdığımız Adile Naşit'in yeğeni... Yargı dizisinin oyuncusu Adile Naşit'in yeğeni çıktı!

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı, izleyicileri ekrana kilitleyen Yargı dizisi, final bölümüne adım adım yaklaşıyor. Dizinin hayranları, her bölümde artan heyecanla karakterlerin kaderini merakla takip ederken, ortaya çıkan bir gerçek herkesi şaşkına çevirdi. Yargı dizisinin sevilen oyuncularından biri olan ve performansıyla büyük beğeni toplayan isimlerden biri, Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Adile Naşit'in yeğeni çıktı. Bu sürpriz bağlantı, hem dizinin hayranlarını hem de sinema tutkunlarını derinden etkiledi. İşte Hababam Sınıfı, Neşeli Günler, Tosun Paşa ve Süt Kardeşler gibi efsane filmlerle yüzümüzü güldüren Adile Naşit'in yeğeni ve Yargı dizisinin bu sürpriz detayı...