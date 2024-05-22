Hababam Sınıfı'nın Hafize Ana'sı olarak tanıdığımız Adile Naşit'in yeğeni... Yargı dizisinin oyuncusu Adile Naşit'in yeğeni çıktı!

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı, izleyicileri ekrana kilitleyen Yargı dizisi, final bölümüne adım adım yaklaşıyor. Dizinin hayranları, her bölümde artan heyecanla karakterlerin kaderini merakla takip ederken, ortaya çıkan bir gerçek herkesi şaşkına çevirdi. Yargı dizisinin sevilen oyuncularından biri olan ve performansıyla büyük beğeni toplayan isimlerden biri, Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Adile Naşit'in yeğeni çıktı. Bu sürpriz bağlantı, hem dizinin hayranlarını hem de sinema tutkunlarını derinden etkiledi. İşte Hababam Sınıfı, Neşeli Günler, Tosun Paşa ve Süt Kardeşler gibi efsane filmlerle yüzümüzü güldüren Adile Naşit'in yeğeni ve Yargı dizisinin bu sürpriz detayı...
Yeşilçam'ın usta ismi Adile Naşit Hababam Sınıfı, Neşeli Günler, Tosun Paşa, Süt Kardeşler gibi unutulmayan filmlerde yüzleri güldürdü.
1950 yılında tiyatrocu ve yönetmen Ziya Keskiner ile evlenen Adile Naşit, 15 yaşındaki oğlu Ahmet'i hastalığından dolayı kaybetti. Doğuştan kalbi delik doğan Ahmet'in Türkiye'de tedavi edilmesine imkan yoktu. Operasyon Amerika'da yapılmalıydı ve maliyeti çok yüksekti.Bugünün rakamlarıyla 4 milyon lira civarında bir para gerekiyordu.
Hatta 17 Haziran doğumlu Adile Naşit, oğlunun öldüğü günün de 17 Haziran olmasından dolayı bir daha doğum gününü kutlamamış.