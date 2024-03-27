Hababam Sınıfı’nın Hafize Ana’sı Adile Naşit'in yeğeni ortaya çıktı! Yargı dizisinin savcısıymış! İşte Mehmet Yılmaz Ak'ın...

Yeşilçam'ın usta ismi Adile Naşit Hababam Sınıfı, Neşeli Günler, Tosun Paşa, Süt Kardeşler gibi unutulmayan filmlerde yüzleri güldürdü. Türk sinemasının usta ismi Adile Naşit'in yeğeni de çok ünlü bir sanatçı çıktı. Son olarak hayatının film olacağı duyurulan Adile Naşit'in yeğeni Yargı dizisinde ortaya çıktı. Hatta Adile Naşit'in yeğeninin babası da ünlü oyuncu çıktı. İşte Adile Naşit'in ünlü mü ünlü yeğeni...