Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'iydi! Yeşilçam yıldızı Ahmet Sezerel’in eşi Yargı dizisinden çıktı! Meğer o ünlü oyuncuyla evliymiş...

Hababam Sınıfı'nda Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Münir Özkul, Adile Naşit gibi isimlerle kamera karşısına geçen Ahmet Sezerel, yıllar sonra gündem oldu. Hababam Sınıfı Uyanıyor'un televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen Ahmet Sezerel'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 2 çocuk babası Ahmet Sezerel'in özellikle ailesi konusu oldu. Sezerel'in Yargı dizisinde rol alan eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın Ahmet Sezerel hangi oyuncuyla evliymiş...
Hababam Sınıfı'na Mahmut Hoca'nın uzaktan bir akrabası olarak gelen Ahmet adında çalışkan bir öğrenciyi canlandıran Ahmet Sezerel, oyunculuk performansıyla büyük beğeni topladı.
Hababam Sınıfı Uyanıyor'un televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen Ahmet Sezerel'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
2 çocuk babası Ahmet Sezerel'in özellikle ailesi merak edilip araştırıldı.