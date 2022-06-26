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Haberler Magazin Hababam Sınıfı’nın Badi Ekrem’i Şener Şen’in eski eşine bakın kim! 11 yıl aynı yastığa baş koydular! Meğer Ekmek Teknesi, Gülbeyaz...

Hababam Sınıfı’nın Badi Ekrem’i Şener Şen’in eski eşine bakın kim! 11 yıl aynı yastığa baş koydular! Meğer Ekmek Teknesi, Gülbeyaz...

Rıfat Ilgaz'ın ölümsüz eseri Hababam Sınıfı'nın 4. filmi olan Hababam Sınıfı Tatilde bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluştu. Kadrosunda Kemal Sunal, Münir Özkul, Adile Naşit, Ayşen Gruda, Filiz Bozkurt gibi isimlerin yer aldığı filmde Badi Ekrem karakterini canlandıran Şener Şen ise kısa sürede gündem oldu. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ali Şen'in oğlu olan Şener Şen'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Özellikle aile hayatı merak edilen Şen'in, Ekmek Teknesi, Gülbeyaz gibi dizilerde rol alan usta oyuncuyla 11 yıl aynı yastığa baş koyduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Şener Şen'in kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan eski eşi kimmiş...

26.06.2022 20:37 - Son Güncelleme: 26.06.2022 20:37
Hababam Sınıfı’nın Badi Ekrem’i Şener Şen’in eski eşine bakın kim! 11 yıl aynı yastığa baş koydular! Meğer Ekmek Teknesi, Gülbeyaz...

Yönetmen ve yapımcı koltuğunda Ertem Eğilmez'in oturduğu Arzu Film imzalı 1977 yapımı Hababam Sınıfı Tatilde bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluştu.

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Hababam Sınıfı’nın Badi Ekrem’i Şener Şen’in eski eşine bakın kim! 11 yıl aynı yastığa baş koydular! Meğer Ekmek Teknesi, Gülbeyaz...

Kadrosunda Kemal Sunal, Münir Özkul, Adile Naşit, Ayşen Gruda, Filiz Bozkurt gibi isimlerin yer aldığı filmde Badi Ekrem karakterini canlandıran Şener Şen ise kısa sürede gündem oldu.

Hababam Sınıfı’nın Badi Ekrem’i Şener Şen’in eski eşine bakın kim! 11 yıl aynı yastığa baş koydular! Meğer Ekmek Teknesi, Gülbeyaz...

Ali Şen'in oğlu olan Şener Şen'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Hababam Sınıfı’nın Badi Ekrem’i Şener Şen’in eski eşine bakın kim! 11 yıl aynı yastığa baş koydular! Meğer Ekmek Teknesi, Gülbeyaz...

Özellikle aile hayatı merak edilen Şen'in, Ekmek Teknesi, Gülbeyaz gibi dizilerde rol alan usta oyuncuyla 11 yıl aynı yastığa baş koyduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Hababam Sınıfı’nın Badi Ekrem’i Şener Şen’in eski eşine bakın kim! 11 yıl aynı yastığa baş koydular! Meğer Ekmek Teknesi, Gülbeyaz...

İşte başta Şener Şen olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri...

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