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Hababam Sınıfı filminin yıldız ismini görenler tanıyamadı! İşte Yaprak Özdemiroğlu'nun son hali...

Yeşilçam'ın kült filmleri arasında yer alan Hababam Sınıfı serileri yayınlandıkları dönemden bugünde yoğun ilgi gördü. 1981 yılında çekilen "Hababam Sınıfı Güle Güle" filmi "Hababam Sınıfı" serisinin 2000'li yıllarda yeni nesil devam filmleri çekilmeden önceki son filmidir. Filmin yönetmenliğini Ertem Eğilmez yapmıştır. Bu film; serinin altıncı filmi olmak üzere "İnek Şaban", "Güdük Necmi", "Damat Ferit" karakterlerini canlandıran Kemal Sunal, Halit Akçatepe ve Tarık Akan üçlüsünün olmadığı ikinci film olmasının yanı sıra, "Kel Mahmut" karakteriyle ünlenen Münir Özkul'un yer almadığı tek "Hababam Sınıfı" filmidir. Bu seride yer alan 'Gamze' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken güzel ve başarılı oyuncu Yaprak Özdemiroğlu son haliyle görenleri şaşırttı. Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamadı.

19.04.2020 23:15 - Son Güncelleme: 19.04.2020 23:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





