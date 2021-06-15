Güzide Duran tekneyi podyuma çevirdi! Siyah bikinisiyle nefes kesti gören dönüp bir daha baktı
Güzide Duran tekneyi podyuma çevirdi! Siyah bikinisiyle nefes kesti… Adnan Aksoy ile evlendikten sonra Amerika'ya yerleşen eski manken Güzide Duran, sosyal medya hesabında yaptığı tatil paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Mavi tura çıkan Duran, tekneyi adeta podyuma çevirdi. Daha önce yaptığı bikinili paylaşımlarıyla uzun süre gündem olan ünlü isim, Instagram hesabında yayınladığı iddialı pozuyla yine çok konuşuldu. Siyah bikinisiyle objektif karşısına geçen Duran, adeta gençlere taş çıkarttı. İşte Güzide Duran'ın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı…
15.06.2021 20:51
- Son Güncelleme: 15.06.2021 20:51
Güzide Duran, Amerika'ya yerleştikten sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. 2008 yılında Adnan Aksoy ile evlendikten sonra Amerika'ya yerleşen eski model Güzide Duran, son olarak siyah bikinisiyle teknede verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu.
Duran'ın 'Hop' notunu düştüğü iddialı paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.
Bir dönem podyumların yıldızı olan ve ülke gündeminden hiç düşmeyen Duran'a takipçileri övgü yağdırdı.
Sosyal medya kullanıcıları, Duran için "Formundan hiçbir şey kaybetmemiş", "Yıllar sana hiç uğramamış", "Yaş aldıkça güzelleşiyor" yorumlarında bulundu.
İşte Güzide Duran'ın sosyal medyayı sallayan siyah bikinili paylaşımı…