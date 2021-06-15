Güzide Duran tekneyi podyuma çevirdi! Siyah bikinisiyle nefes kesti gören dönüp bir daha baktı

Güzide Duran tekneyi podyuma çevirdi! Siyah bikinisiyle nefes kesti… Adnan Aksoy ile evlendikten sonra Amerika'ya yerleşen eski manken Güzide Duran, sosyal medya hesabında yaptığı tatil paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Mavi tura çıkan Duran, tekneyi adeta podyuma çevirdi. Daha önce yaptığı bikinili paylaşımlarıyla uzun süre gündem olan ünlü isim, Instagram hesabında yayınladığı iddialı pozuyla yine çok konuşuldu. Siyah bikinisiyle objektif karşısına geçen Duran, adeta gençlere taş çıkarttı. İşte Güzide Duran'ın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı…

15.06.2021 20:51 - Son Güncelleme: 15.06.2021 20:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





