Güzide Duran mayolu bikinili fotoğraflarıyla herkese meydan okuyor! Kim inanır 40 yaşında olduğuna fiziği hayran bırakıyor
Güzide Duran, Amerika'ya yerleştikten sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. 2008 yılında Adnan Aksoy ile evlendikten sonra Amerika'ya yerleşen eski model Güzide Duran, paylaştığı bikinili fotoğraflar gençlere taş çıkarttı. Eski model Güzide Duran'ın bikinili paylaşımlarını gören "formundan hiçbir şey kaybetmemiş" diyor.
10.06.2021 11:12
- Son Güncelleme: 10.06.2021 11:58