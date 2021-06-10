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Güzide Duran mayolu bikinili fotoğraflarıyla herkese meydan okuyor! Kim inanır 40 yaşında olduğuna fiziği hayran bırakıyor

Güzide Duran, Amerika'ya yerleştikten sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. 2008 yılında Adnan Aksoy ile evlendikten sonra Amerika'ya yerleşen eski model Güzide Duran, paylaştığı bikinili fotoğraflar gençlere taş çıkarttı. Eski model Güzide Duran'ın bikinili paylaşımlarını gören "formundan hiçbir şey kaybetmemiş" diyor.

10.06.2021 11:12 - Son Güncelleme: 10.06.2021 11:58
Güzide Duran mayolu bikinili fotoğraflarıyla herkese meydan okuyor! Kim inanır 40 yaşında olduğuna fiziği hayran bırakıyor

Eski model Güzide Duran'ın bikinili paylaşımlarını gören "formundan hiçbir şey kaybetmemiş" diyor. Adnan Aksoy ile evlendikten sonra Amerika'ya yerleşen Güzide Duran, bikinili fotoğraflarıyla gençlere taş çıkarttı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Güzide Duran mayolu bikinili fotoğraflarıyla herkese meydan okuyor! Kim inanır 40 yaşında olduğuna fiziği hayran bırakıyor

Güzide Duran, Amerika'ya yerleştikten sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. 2008 yılında Adnan Aksoy ile evlendikten sonra Amerika'ya yerleşen eski model Güzide Duran, paylaştığı bikinili fotoğraflar gençlere taş çıkarttı.

Güzide Duran mayolu bikinili fotoğraflarıyla herkese meydan okuyor! Kim inanır 40 yaşında olduğuna fiziği hayran bırakıyor

Bir dönem podyumların yıldızı olan ve ülke gündeminden hiç düşmeyen 40 yaşındaki Güzide Duran, tatilden fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor.

Güzide Duran mayolu bikinili fotoğraflarıyla herkese meydan okuyor! Kim inanır 40 yaşında olduğuna fiziği hayran bırakıyor

GÜZİDE DURAN'IN POZU BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Eski model, gençlere taş çıkartarak, paylaştığı bikinili kareleriyle, beğeni yağmuruna tutuluyor.

Güzide Duran mayolu bikinili fotoğraflarıyla herkese meydan okuyor! Kim inanır 40 yaşında olduğuna fiziği hayran bırakıyor

Sarı bikinili üç karesini yayınlayan Duran'a Ebru Şallı ve Deniz Akkaya gibi eski modeller de kalp emojisi koydu.