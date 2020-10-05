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Güzelliğiyle herkesi büyüleyen Burcu Özberk yine doğal haliyle karşımızda... Estetiksiz haliyle şoke eden Burcu...
Güzelliğiyle herkesi büyüleyen Burcu Özberk yine doğal haliyle karşımızda... Estetiksiz haliyle şoke eden Burcu...
Afili Aşk dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Burcu Özberk, güzelliği ile izleyicilerin beğenisini topladı. Çağlar Ertuğrul ile aralarındaki uyumla dikkatleri üzerine çeken Burcu Özberk başarılı performansı ile de göz doldurdu. Hayranları sosyal medyayı aktif olarak kullanan Burcu Özberk, sosyal medyadan en doğal halini paylaştı ve beğeni yağmuruna tutuldu. Sosyal medyada sık sık estetiksiz halinin fotoğrafları paylaşılan Burcu Özberk'in değişimi sizi çok şaşırtacak.
05.10.2020 12:50
- Son Güncelleme: 05.10.2020 12:50
30 yaşındaki oyuncu Burcu Özberk sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlülerden. Sık sık makyajsız ve filtresiz fotoğraf paylaşan Burcu Özberk, bunlara bir yenisini daha ekledi.
BURCU YİNE DOĞAL, YİNE FİLTRESİZ
Burcu Özberk'in doğal fotoğrafları sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.
Öte yandan Burcu Özberk'in ortaya çıkan estetiksiz fotoğrafları sık sık sosyal medyanın gündemine geliyor.
Kimi meslekleri gereği, kimi ise kendini daha güzel hissetmek adına estetik operasyonlara başvurabiliyor. Sürekli kameralar önünde gördüğümüz ünlü isimlerin değişimine bazen canlı canlı tanık oluyoruz.
Onlardan biri de Burcu Özberk. Burcu Özberk'in yıllar içerisindeki değişimi inanılır gibi değil. İşte başta Burcu Özberk olmak üzere ünlülerin estetikli ve estetiksiz halleri.