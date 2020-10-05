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Güzelliğiyle herkesi büyüleyen Burcu Özberk yine doğal haliyle karşımızda... Estetiksiz haliyle şoke eden Burcu...

Afili Aşk dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Burcu Özberk, güzelliği ile izleyicilerin beğenisini topladı. Çağlar Ertuğrul ile aralarındaki uyumla dikkatleri üzerine çeken Burcu Özberk başarılı performansı ile de göz doldurdu. Hayranları sosyal medyayı aktif olarak kullanan Burcu Özberk, sosyal medyadan en doğal halini paylaştı ve beğeni yağmuruna tutuldu. Sosyal medyada sık sık estetiksiz halinin fotoğrafları paylaşılan Burcu Özberk'in değişimi sizi çok şaşırtacak.

05.10.2020 12:50 - Son Güncelleme: 05.10.2020 12:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





