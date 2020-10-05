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Sercan Yıldırım ile Aycan Yanaç sevgili mi? Eski sevgilileriyle 'hızlı çapkın' unvanı alan Sercan...

Survivor 2020'ye aşklarıyla damga vuran futbolcu Sercan Yıldırım'ın, yarışmadaki arkadaşı Aycan Yanaç ile aşk yaşadığı iddiası sıcaklığını korurken, genç futbolcular Nişantaşı'nda görüntülendi. Gaziantep Alg Spor Kulübü'nde top koşturan Yanaç, antrenmanlardan bulduğu boşluğu İstanbul'a gelerek değerlendirirken ünlü futbolculara, Sercan Yıldırım'ın yeni evlenen kardeşi Tezcan Yıldırım da eşlik etti. Mekan çıkışı Aycan Yanaç'la aralarında çıkan aşk iddialarına yanıt veren Sercan Yıldırım bakın neler söyledi...

05.10.2020 13:47 - Son Güncelleme: 05.10.2020 14:07
Sercan Yıldırım ile Aycan Yanaç sevgili mi? Eski sevgilileriyle 'hızlı çapkın' unvanı alan Sercan...


Survivor 2020 yarışmasının ardından dostluklarını sürdüren Aycan Yanaç ve Sercan Yıldırım, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

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Sercan Yıldırım ile Aycan Yanaç sevgili mi? Eski sevgilileriyle 'hızlı çapkın' unvanı alan Sercan...

Hürriyet'te yer alan habere göre; Yıldırım, mekan çıkışı Aycan Yanaç'la aralarında çıkan aşk iddiaları hakkında, "Aycan benim kardeşimdir. Asla öyle bir şey yok" açıklamasını yaptı.

Sercan Yıldırım ile Aycan Yanaç sevgili mi? Eski sevgilileriyle 'hızlı çapkın' unvanı alan Sercan...

BİRLİKTE TATİL YAPTILAR
Survivor yarışmasında başlayan arkadaşlıkları devam eden ikili, sık sık bir araya geliyor. Yaz aylarında da birlikte tatil yapan Sercan ve Aycan, iki iyi arkadaş olduklarını iddia ediyor.

Sercan Yıldırım ile Aycan Yanaç sevgili mi? Eski sevgilileriyle 'hızlı çapkın' unvanı alan Sercan...

Sercan Yıldırım'ın Survivor'dan elenmesinin ardından hakkında pek çok şey merak ediliyor. Patlamasını Bursaspor'un şampiyon olduğu yıl yapan 30 yaşındaki Sercan Yıldırım hızlı çapkınlardan.

Sercan Yıldırım ile Aycan Yanaç sevgili mi? Eski sevgilileriyle 'hızlı çapkın' unvanı alan Sercan...

Yarışmada adı Nisa Bölükbaşı ile aşk dedikoduların karışan Sercan Yıldırım, günlerce bu konuyla gündeme gelmişti. Özellikle son haftalar Nisa ve Sercan arasındaki yüzleşmeye tanıklık etmişti.

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