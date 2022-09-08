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Haberler Magazin Güzelliğini Tuğba Altıntop'tan aldı! 'Annesi Miss Turkey güzeli olunca...' Rafet El Roman'ın kızı Su büyüdü! Cesur paylaşımların bakın

Güzelliğini Tuğba Altıntop'tan aldı! 'Annesi Miss Turkey güzeli olunca...' Rafet El Roman'ın kızı Su büyüdü! Cesur paylaşımların bakın

Rafet El Roman'ın Tuğba Altıntop ile evliliğinden dünyaya gen kızı Su El Roman büyüdükçe annesine benzemeye başladı. Diğer kızı Şevval El Roman ise İnstagram hesabını gizli tutuyor. Şimdilerde sosyal medya hesabında 50 bini aşkın takipçiye ulaşan Su'nun İnstagram paylaşımları çok konuşuldu. Cesur pozlarıyla sosyal medyayı sallayan ünlü ismi takipçileri yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. 1996 yılında Miss Turkey güzeli seçilen Tuğba Altıntop'un kızı Su El Roman'a bakın! Cesur paylaşımları babasını kızdıracak....

08.09.2022 08:54 - Son Güncelleme: 08.09.2022 08:55
Rafet El Roman’ın kızı Su büyüdü! Güzelliğini Tuğba Altıntop’tan aldı! ’Annesi Miss Turkey güzeli olunca...’ Cesur paylaşımları babasını kızdıracak

Rafet El Roman'ın kızları büyüdü! 1996 yılında Tuğba Altıntop ile evlenen ünlü şarkıcının bu evlilikten Su (d. 2000) ve Şevval (d. 2003) adında iki kızı oldu.

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Rafet El Roman’ın kızı Su büyüdü! Güzelliğini Tuğba Altıntop’tan aldı! ’Annesi Miss Turkey güzeli olunca...’ Cesur paylaşımları babasını kızdıracak

2003'te boşanan çiftin kızları şimdilerde 20'li yaşlarında.

Rafet El Roman’ın kızı Su büyüdü! Güzelliğini Tuğba Altıntop’tan aldı! ’Annesi Miss Turkey güzeli olunca...’ Cesur paylaşımları babasını kızdıracak

Tuğba Altıntop 1996 yılında Miss Turkey güzeli seçilmişti.

Rafet El Roman’ın kızı Su büyüdü! Güzelliğini Tuğba Altıntop’tan aldı! ’Annesi Miss Turkey güzeli olunca...’ Cesur paylaşımları babasını kızdıracak

Kısa sürede adını geniş kitlelere duyururken aynı yıl Rafet El Roman ile nikah massına oturmuştu.

Rafet El Roman’ın kızı Su büyüdü! Güzelliğini Tuğba Altıntop’tan aldı! ’Annesi Miss Turkey güzeli olunca...’ Cesur paylaşımları babasını kızdıracak

Olaylı boşanmasıyla uzun süre magazin gündeminde yer alan çiftin kızları büyüdükçe magazin dünyasının en konuşulan isimleri arasında yer almaya başladı.

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