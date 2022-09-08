Güzelliğini Tuğba Altıntop'tan aldı! 'Annesi Miss Turkey güzeli olunca...' Rafet El Roman'ın kızı Su büyüdü! Cesur paylaşımların bakın
Rafet El Roman'ın Tuğba Altıntop ile evliliğinden dünyaya gen kızı Su El Roman büyüdükçe annesine benzemeye başladı. Diğer kızı Şevval El Roman ise İnstagram hesabını gizli tutuyor. Şimdilerde sosyal medya hesabında 50 bini aşkın takipçiye ulaşan Su'nun İnstagram paylaşımları çok konuşuldu. Cesur pozlarıyla sosyal medyayı sallayan ünlü ismi takipçileri yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. 1996 yılında Miss Turkey güzeli seçilen Tuğba Altıntop'un kızı Su El Roman'a bakın! Cesur paylaşımları babasını kızdıracak....
08.09.2022 08:54 - Son Güncelleme: 08.09.2022 08:55
Rafet El Roman'ın kızları büyüdü! 1996 yılında Tuğba Altıntop ile evlenen ünlü şarkıcının bu evlilikten Su (d. 2000) ve Şevval (d. 2003) adında iki kızı oldu.