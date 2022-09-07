Doya Doya Moda jüri üyelerinden Yasemin Yılmaz'ın estetiksiz hali merak ediliyordu ortaya çıkan görüntü olay! Gören tanıyamadı: "Aynı kişi mi?"
Doya Doya Moda jüri üyelerinden Yasemin Yılmaz'ın estetiksiz hali merak ediliyordu... Ortaya çıkan görüntü sosyal medyada olay oldu. Gülşah Saraçoğlu, Yasemin Yılmaz, Serdar Uzuntaş ve Uğurkan Erez'in jüri olduğu Doya Doya Moda yarışmasının şüphesiz en dikkat çeken ismi 27 yaşındaki Yasemin Yılmaz... Instagram paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çeken Yasemin Yılmaz'ın estetiksiz hali merak konusu oldu. Ortaya çıkan görüntü ise herkesi şaşkına çevirdi görenler tanıyamadı.
07.09.2022 16:24 - Son Güncelleme: 07.09.2022 16:31
"AYNI KİŞİ Mİ?"
Doya Doya Moda jüri üyelerinden Yasemin Yılmaz'ın estetiksiz hali merak ediliyordu ortaya çıkan görüntü olay! Yasemin Yılmaz'ın eski halini gören tanıyamadı...
Doya Doya Moda jüri üyeleri arasında Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Serdar Uzuntaş ve Yasemin Yılmaz yer alıyor.
Fashion Weeks'te tasarımları sayesinde çok konuşulan Yasemin Yılmaz, Doya Doya Moda yeni sezon jüri üyeleri arasında bulunuyor.