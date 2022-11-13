Güzelliğini görenlerin ağzı açık kaldı! Aslı Enver'den sürpriz nikah! Telli duvaklı gelin oldu! "Murat Boz kudursun..."

Ünlü oyuncu Aslı Enver ile Berkin Gökbudak, birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Çift, sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu. Uzun süre Murat Boz ile birlikteliğiyle konuşulan ünlü oyuncu Enver daha önce oyuncu meslektaşı Birkan Sokullu ile 2012 yılında evlenmiş üç yılın ardından boşanmıştı. 38 yaşındaki güzel oyuncu, sosyal medya hesabından sürpriz bir müjde paylaşımında bulundu. Sevgilisi Berkin Gökbudak ile gelinlik ve damatlıklı pozlarını paylaşan Enver, gönderisinin altına ise "Eveeet" notunu düştü. Evde aile arasinda kıyılan sade bir torenle hayatlarını birleştiren çiftin nikah şahitliğini ise Saner Ayar ve Cihan Çalışkantürk yaptı Ünlü oyuncunun takipçileri Enver tarafından yapılan paylaşımı görünce şoke oldu. Altına gelen yorumlar arasında ise en çok Murat Boz anıldı. İşte detaylar...