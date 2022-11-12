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Haberler Magazin Ece Seçkin'den sere serpe yatak pozu! Bikinisinin üzerine bornozunu çekti sosyal medyayı kendine kilitledi 'ufak tefek ama türlü türlü huyu var'

Ece Seçkin'den sere serpe yatak pozu! Bikinisinin üzerine bornozunu çekti sosyal medyayı kendine kilitledi 'ufak tefek ama türlü türlü huyu var'

2021 senesinin Eylül ayında pilot Çağrı Terlemez ile nikah masasına oturan Ece Seçkin, Instagram sayfasından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle iletişim kuruyor. Sık sık verdiği cesur pozlarla bilinen Ece Seçkin kaldığı yerden paylaşımlarına devam ediyor. Son olarak sere serpe uzandığı bir pozunu paylaşan Ece Seçkin sosyal medyayı yerinden oynattı.

12.11.2022 16:57 - Son Güncelleme: 12.11.2022 16:57
Ece Seçkin’den sere serpe yatak pozu! Bikinisinin üzerine bornozunu çekti sosyal medyayı kendine kilitledi ’ufak tefek ama türlü türlü huyu var’

2021 yılında pilot sevgilisi Çağrı Terlemez ile nikah masasına oturan Ece Seçkin'in şu sıralar hem özel hayatında hem de kariyerinde işler epey yolunda.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ece Seçkin’den sere serpe yatak pozu! Bikinisinin üzerine bornozunu çekti sosyal medyayı kendine kilitledi ’ufak tefek ama türlü türlü huyu var’

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, 2015 yılında aşk yaşamaya başladığı pilot Çağrı Terlemez ile geçtiğmiz yıl temmuz ayında nikah masasına oturmuştu.

Ece Seçkin’den sere serpe yatak pozu! Bikinisinin üzerine bornozunu çekti sosyal medyayı kendine kilitledi ’ufak tefek ama türlü türlü huyu var’

Tanga bikinisiyle pozlar veren Ece Seçkin'e gelen "Kalça illa ki açık şekilde olacak" yorumuna ünlü şarkıcı cevap vermişti.

Ece Seçkin’den sere serpe yatak pozu! Bikinisinin üzerine bornozunu çekti sosyal medyayı kendine kilitledi ’ufak tefek ama türlü türlü huyu var’

"SEN AVUKAT MISIN?"

Seçkin'in bir hayranı ise bu yoruma "Sizi ne ilgilendiriyor?" deyince takipçi bir de üstüne "Sen avukat mısın canım?" demişti.

Ece Seçkin’den sere serpe yatak pozu! Bikinisinin üzerine bornozunu çekti sosyal medyayı kendine kilitledi ’ufak tefek ama türlü türlü huyu var’

Bunu gören Ece Seçkin dayanamadı ve kadın bedeni üzerinde söz söyleme hakkı olduğunu düşünen takipçiye "Sen avukat mısın?" yanıtı vermişti.

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