Ece Seçkin'den sere serpe yatak pozu! Bikinisinin üzerine bornozunu çekti sosyal medyayı kendine kilitledi 'ufak tefek ama türlü türlü huyu var'
2021 senesinin Eylül ayında pilot Çağrı Terlemez ile nikah masasına oturan Ece Seçkin, Instagram sayfasından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle iletişim kuruyor. Sık sık verdiği cesur pozlarla bilinen Ece Seçkin kaldığı yerden paylaşımlarına devam ediyor. Son olarak sere serpe uzandığı bir pozunu paylaşan Ece Seçkin sosyal medyayı yerinden oynattı.
12.11.2022 16:57 - Son Güncelleme: 12.11.2022 16:57
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, 2015 yılında aşk yaşamaya başladığı pilot Çağrı Terlemez ile geçtiğmiz yıl temmuz ayında nikah masasına oturmuştu.
Tanga bikinisiyle pozlar veren Ece Seçkin'e gelen "Kalça illa ki açık şekilde olacak" yorumuna ünlü şarkıcı cevap vermişti.
Bunu gören Ece Seçkin dayanamadı ve kadın bedeni üzerinde söz söyleme hakkı olduğunu düşünen takipçiye "Sen avukat mısın?" yanıtı vermişti.