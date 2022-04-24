Güzelliği ülke sınırlarını aşan Gülsim Ali'nin paylaşımı olay yarattı! Fotoğraftaki detay dikkat çekti! 'Sana ne oldu böyle?' 1,7 milyon takipçisi şokta!
Gönül Dağı dizisinin başrol oyuncusu Gülsim Ali sosyal medya paylaşımıyla baş döndürdü. Çekimlerden fırsat bulup gezintiye çıkan ünlü oyuncu İnstagram hesabından paylaştığı fotoğraf ile gündeme geldi. Makyajsız halini paylaşan Gönül Dağı'nın masum Dilek'i Gülsim Ali'nin göz altlarındaki morluklar dikkat çekti. Epey yorgun olduğu göze çarpan oyuncu paylaşımına 'Yorgun bir yüz ifadesi' notunu düştü.
24.04.2022 22:12 - Son Güncelleme: 24.04.2022 22:14
TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nın başrol oyuncusu Gülsim Ali o paylaşımı ile sosyal medyayı salladı. Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdülhamit gibi dizilerde boy gösteren oyuncunun yıldızı Gönül Dağı dizisiyle parlamıştı. Dizide Dilek karakterini canlandıran Gülsim Ali İnstagram hikayesinden bir fotoğrafını paylaştı. Hayranları 'Sana ne oldu böyle' yorumunda bulundu.
Gönül Dağı dizisiyle gönüllere taht kuran Gülsim Ali şimdilerde ülke dışında da tanınıyor. Kariyerinde zirveyi yaşayan oyuncu sosyal medyada da milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. İnstagram hesabında 1,7 milyon takipçisi bulunan Ali hesabını aktif kullanıyor.