Güzelliği ülke sınırlarını aşan Gülsim Ali’nin paylaşımı olay yarattı! Fotoğraftaki detay dikkat çekti! ’Sana ne oldu böyle?’ 1,7 milyon takipçisi şokta!

TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nın başrol oyuncusu Gülsim Ali o paylaşımı ile sosyal medyayı salladı. Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdülhamit gibi dizilerde boy gösteren oyuncunun yıldızı Gönül Dağı dizisiyle parlamıştı. Dizide Dilek karakterini canlandıran Gülsim Ali İnstagram hikayesinden bir fotoğrafını paylaştı. Hayranları 'Sana ne oldu böyle' yorumunda bulundu.