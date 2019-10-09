Güzel oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ünlü çıktı! İşte güzelliği ile parmak ısırtan Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel...

Son dönemin en popüler isimleri arasında Hande Erçel geliyor. Bu bağlamda Hande Erçel'in kendisi gibi güzel olan ablası Gamze Erçel'de oldukça merak ediliyor. Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel 1 milyon takipçisi olan paylaşımları ile bayahı beğeni alan bir fenomen. Güzelliği ile büyüleyen Gamze Erçel şu sıralar hamile. Yaptığı ilgi çekici paylaşımlar ilgi odağı olan Gamze Erçel kız kardeşi Hande Erçel'den oldukça farklı bir hayat sürüyor. İşte Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin kardeşleri... Bu arada Hande Erçel, ilk sinema filmi için yapım şirketiyle anlaşmaya vardı. Oyuncu, İran-Türk ortak yapımı 'Aşk Sarhoşu'nda Mevlânâ'nın kızı Kimya Hatun'u canlandıracak. "Aşk Sarhoşu" filmi için anlaşma imzalayan Hande Erçel, bir yandan da Kanal D'nin yeni dizisi "Azize"nin çekimlerine devam ediyor.

09.10.2019 14:18 - Son Güncelleme: 09.10.2019 14:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





