Güzel oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ünlü çıktı! İşte güzelliği ile parmak ısırtan Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel...
Son dönemin en popüler isimleri arasında Hande Erçel geliyor. Bu bağlamda Hande Erçel'in kendisi gibi güzel olan ablası Gamze Erçel'de oldukça merak ediliyor. Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel 1 milyon takipçisi olan paylaşımları ile bayahı beğeni alan bir fenomen. Güzelliği ile büyüleyen Gamze Erçel şu sıralar hamile. Yaptığı ilgi çekici paylaşımlar ilgi odağı olan Gamze Erçel kız kardeşi Hande Erçel'den oldukça farklı bir hayat sürüyor. İşte Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin kardeşleri... Bu arada Hande Erçel, ilk sinema filmi için yapım şirketiyle anlaşmaya vardı. Oyuncu, İran-Türk ortak yapımı 'Aşk Sarhoşu'nda Mevlânâ'nın kızı Kimya Hatun'u canlandıracak. "Aşk Sarhoşu" filmi için anlaşma imzalayan Hande Erçel, bir yandan da Kanal D'nin yeni dizisi "Azize"nin çekimlerine devam ediyor.
Hande Erçel, dizide başrolü Buğra Gülsoy ile paylaşıyor. Oynadığı diziler ve reklamlar ile kısa sürede zirveye hızla tırmanan Hande Erçel'in kendi kadar ablası da ünlü. 25 yaşındaki Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel 1 milyon takipçisi olan paylaşımları rekor beğeni alan bir fenomen. Güzelliği ile büyüleyen Gamze Erçel şu sıralar hamile. Yaptığı ilgi çekici paylaşımlar ilgi odağı olan Gamze Erçel kız kardeşi Hande Erçel'den oldukça farklı bir hayat sürüyor. İşte Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin kardeşleri...
GAMZE ERÇEL KİMDİR?
Genç oyuncu Erçel, 1992 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi. Gamze Erçel, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı bölümünden mezun oldu. 10 yıldır tasarım ile ilgilenip çizim çalışmaları yapıyor. Erkek gömleği tasarımı çalışmaları da bulunan Erçel,2012 yılında Miss Face of Cinema adlı bir organizasyona katılarak burada "Sinema Güzeli" seçilmiştir.