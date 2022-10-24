Güneş tutulmasından etkilenen burçlar hangileri? 25 Ekim 2022 Güneş tutulması Akrep, Yengeç, Yay, Aslan, Boğa, Koç burcunu nasıl etkileyecek?

2022 yılının doğa olaylarına güneş tutulması ekleniyor. 25 Ekim 2022 Salı günü güneş tutulması yaşanacak. Güneş tutulmasının gvaktinin gelmesiyle birlikte burçlara olan etkileri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Astrolojide tutulmaların etkilerinin olduğuna inanılırken, bu muhteşem doğa olayını izlemek isteyenler de tutulmanın Türkiye'den izlenip izlenemeyeceğini merak ediyor. Yay, aslan, oğlak, ikizler, yengeç, koç, terazi, balık, boğa, başak ve kova burçlarına etkilerini haberimizde verdik...