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Haberler Magazin Güneş tutulmasından etkilenen burçlar hangileri? 25 Ekim 2022 Güneş tutulması Akrep, Yengeç, Yay, Aslan, Boğa, Koç burcunu nasıl etkileyecek?

Güneş tutulmasından etkilenen burçlar hangileri? 25 Ekim 2022 Güneş tutulması Akrep, Yengeç, Yay, Aslan, Boğa, Koç burcunu nasıl etkileyecek?

25 Ekim Güneş tutulmasının burçlara olan etkileri hakkında aramalar hız kazandı. Tutulmalar, astroloji uzmanlarına göre sonlar ve başlangıçlarla alakalıdır.Size kapıyı gösterirler ya da yeni bir ağ geçidi açarlar. Yani tutulmalar çoğu zaman geçmişi geride bırakmak anlamına gelir. Büyük bir heyecanla beklenen Güneş tutulması için geri sayım sona erdi. Peki, Güneş tutulmasından etkilenen burçlar hangileri? 25 Ekim Güneş tutulması Akrep, Yengeç, Yay, Aslan, Boğa, Koç burcunu nasıl etkileyecek?

takvim.com.tr
24.10.2022 21:01 - Son Güncelleme: 24.10.2022 21:12
Güneş tutulmasından etkilenen burçlar hangileri? 25 Ekim Güneş tutulması Akrep, Yengeç, Yay, Aslan, Boğa, Koç burcunu nasıl etkileyecek?

2022 yılının doğa olaylarına güneş tutulması ekleniyor. 25 Ekim 2022 Salı günü güneş tutulması yaşanacak. Güneş tutulmasının gvaktinin gelmesiyle birlikte burçlara olan etkileri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Astrolojide tutulmaların etkilerinin olduğuna inanılırken, bu muhteşem doğa olayını izlemek isteyenler de tutulmanın Türkiye'den izlenip izlenemeyeceğini merak ediyor. Yay, aslan, oğlak, ikizler, yengeç, koç, terazi, balık, boğa, başak ve kova burçlarına etkilerini haberimizde verdik...

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Güneş tutulmasından etkilenen burçlar hangileri? 25 Ekim Güneş tutulması Akrep, Yengeç, Yay, Aslan, Boğa, Koç burcunu nasıl etkileyecek?

Yılın önemli doğa olaylarından biri olan Güneş tutulması 25 Ekim'de gerçekleşecek. Güneş tutulmasının burçlara etkisi araştırılıyor. Akrep burcunda meydana gelecek olan Güneş tutulması ile birlikte hayatın pek çok alanında değişimler yaşanacak.

Güneş tutulmasından etkilenen burçlar hangileri? 25 Ekim Güneş tutulması Akrep, Yengeç, Yay, Aslan, Boğa, Koç burcunu nasıl etkileyecek?

Peki, Güneş tutulması hangi burcu nasıl etkileyecek? İşte Güneş tutulmasının burçlara etkisi...

Güneş tutulmasından etkilenen burçlar hangileri? 25 Ekim Güneş tutulması Akrep, Yengeç, Yay, Aslan, Boğa, Koç burcunu nasıl etkileyecek?

2022 yılı önemli gök olayları takviminin yayımlanmasıyla birlikte güneş tutulmasının etkileneceği burçlar belli oldu. Parçalı Güneş Tutulması, 25 Ekim Salı günü gerçekleşecek.

Güneş tutulmasından etkilenen burçlar hangileri? 25 Ekim Güneş tutulması Akrep, Yengeç, Yay, Aslan, Boğa, Koç burcunu nasıl etkileyecek?

2022'nin son tutulması Türkiye'den de izlenebilecek. Parçalı Güneş tutulması saat 12:40 ile 15:05 arasında görülecek. Astrolojide "yeniden başlamak" anlamına gelen Güneş Tutulması, sabit burçları yakından ilgilendiriyor.

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