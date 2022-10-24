Alparslan Büyük Selçuklu Seferiye Hatun’u Kayra Zabcı bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı! Barış Arduç’un rol arkadaşı...
Başrolünde Barış Arduç'un yer aldığı Alparslan Büyük Selçuklu'nun kadrosuna Seferiye Hatun karakteriyle dahil olan Kayra Zabcı, yeni bölümün yayınlanmasıyla gündem oldu. Diziyle yıldızı parlayan oyuncunun hayatı merak edilirken en çok "Kayra Zabcı kaç yaşında?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ünlü oyuncunun yaşını duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın Kayra Zabcı kaç yaşındaymış...
24.10.2022 22:20 - Son Güncelleme: 24.10.2022 22:20
Kayra Zabcı, Akça Hatun karakterini canlandıran Fahriye Evcen'in Alparslan Büyük Selçuklu'dan ayrılmasının ardından dizinin oyuncu kadrosuna dahil oldu.
Seferiye Hatun karakteriyle başrolde Barış Arduç'a eşlik eden Zabcı, yeni bölümün yayınlanmasıyla gündeme geldi.
Diziyle yıldızı parlayan oyuncunun hayatı merak edilirken en çok "Kayra Zabcı kaç yaşında?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ünlü oyuncunun yaşını duyanlar ise şaşıp kaldı.