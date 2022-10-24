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Haberler Magazin Alparslan Büyük Selçuklu Seferiye Hatun’u Kayra Zabcı bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı! Barış Arduç’un rol arkadaşı...

Alparslan Büyük Selçuklu Seferiye Hatun’u Kayra Zabcı bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı! Barış Arduç’un rol arkadaşı...

Başrolünde Barış Arduç'un yer aldığı Alparslan Büyük Selçuklu'nun kadrosuna Seferiye Hatun karakteriyle dahil olan Kayra Zabcı, yeni bölümün yayınlanmasıyla gündem oldu. Diziyle yıldızı parlayan oyuncunun hayatı merak edilirken en çok "Kayra Zabcı kaç yaşında?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ünlü oyuncunun yaşını duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın Kayra Zabcı kaç yaşındaymış...

24.10.2022 22:20 - Son Güncelleme: 24.10.2022 22:20
Alparslan Büyük Selçuklu Seferiye Hatun’u Kayra Zabcı bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı! Barış Arduç’un rol arkadaşı...

Kayra Zabcı, Akça Hatun karakterini canlandıran Fahriye Evcen'in Alparslan Büyük Selçuklu'dan ayrılmasının ardından dizinin oyuncu kadrosuna dahil oldu.

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Alparslan Büyük Selçuklu Seferiye Hatun’u Kayra Zabcı bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı! Barış Arduç’un rol arkadaşı...

Seferiye Hatun karakteriyle başrolde Barış Arduç'a eşlik eden Zabcı, yeni bölümün yayınlanmasıyla gündeme geldi.

Alparslan Büyük Selçuklu Seferiye Hatun’u Kayra Zabcı bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı! Barış Arduç’un rol arkadaşı...

Diziyle yıldızı parlayan oyuncunun hayatı merak edilirken en çok "Kayra Zabcı kaç yaşında?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ünlü oyuncunun yaşını duyanlar ise şaşıp kaldı.

Alparslan Büyük Selçuklu Seferiye Hatun’u Kayra Zabcı bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı! Barış Arduç’un rol arkadaşı...

KAYRA ZABCI KİMDİR?
Aslen Malatyalı olan Kayra Zabcı, küçük yaşlarda modelliğe başladı.

Alparslan Büyük Selçuklu Seferiye Hatun’u Kayra Zabcı bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı! Barış Arduç’un rol arkadaşı...

Tiyatroya lisede başlayan oyuncu, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde oyunculuk eğitimi alıyor.

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