Melis Sezen demir korkuluklarla tango yaptı! Takipçileri ikiye bölündü! Sosyal medyanın diline fena düştü

Sadakatsiz dizisindeki Derin karakteriyle yıldızı parlayan Melis Sezen, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oldu. Özellikle dans videolarıyla konuşulan Sezen, o paylaşımlarına yenisini ekledi ve bu kez demir korkuluklarla tango yaptığı anları yayınladı. Kısa sürede gündem olan paylaşım, oyuncunun takipçilerini ikiye bölerken Sezen sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü. İşte Melis Sezen'in çok konuşulan dansı...