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Melis Sezen demir korkuluklarla tango yaptı! Takipçileri ikiye bölündü! Sosyal medyanın diline fena düştü

Sadakatsiz dizisindeki Derin karakteriyle yıldızı parlayan Melis Sezen, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oldu. Özellikle dans videolarıyla konuşulan Sezen, o paylaşımlarına yenisini ekledi ve bu kez demir korkuluklarla tango yaptığı anları yayınladı. Kısa sürede gündem olan paylaşım, oyuncunun takipçilerini ikiye bölerken Sezen sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü. İşte Melis Sezen'in çok konuşulan dansı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Ekim 2023, 10:27 Güncelleme 04 Ocak 2024, 10:41
Melis Sezen demir korkuluklarla tango yaptı! Takipçileri ikiye bölündü! Sosyal medyanın diline fena düştü 1

Sadakatsiz dizisindeki Derin karakteriyle hafızalara kazınan Melis Sezen, hem kariyeri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.

Melis Sezen demir korkuluklarla tango yaptı! Takipçileri ikiye bölündü! Sosyal medyanın diline fena düştü 2

Özellikle dans videolarıyla konuşulan Sezen, o paylaşımlarına yenisini ekledi.

Melis Sezen demir korkuluklarla tango yaptı! Takipçileri ikiye bölündü! Sosyal medyanın diline fena düştü 3

Daha önce evinin salonunda yaptığı dansla çok konuşulan Sezen'den bu kez tango performansı geldi.

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