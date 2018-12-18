'Günaydın'ın partisine ünlüler akın etti! İşte muhteşem geceden ayrıntılar...

Gecede Ajda Pekkan, Aleyna Tilki, Gülşen ve Edis aynı masada oturdu. Davete 'Eskıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', 'Gülperi', 'Bir Zamanlar Çukurova', 'Şahin Tepesi', 'Ağlama Anne', 'Söz' gibi reyting rekorları kıran dizilerin oyuncularının yanı sıra Youtube'da takipçi sayıları 10 milyonun üzerinde olan Kafalar ve Enis Batur da katıldı. Seda Sayan oğlu Oğulcan Engin ile geceye katılırken Hacı ve Hakan Sabancı kardeşler de yine yan yanaydı.