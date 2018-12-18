'Günaydın'ın partisine ünlüler akın etti! İşte muhteşem geceden ayrıntılar...
Önceki akşam People İstanbul'da gerçekleşen Yeni Yıla Günaydın partisinde yıldız yağmuru vardı. Netlog Lojistik sponsorluğundaki ve A46 organizasyonluğunda gerçekleşen gecede müzik, TV, iş ve cemiyet dünyasından pek çok ünlü isim Günaydın ailesiyle birlikte eğlendi.
Gece, Günaydın Yayın Yönetmeni Sinan Özedincik'in konuşmasıyla başladı. Ardından gece, birbirinden ünlü isimlerin sahne performansıyla devam etti. Sinan Akçıl-Mustafa Ceceli'nin 'Simsiyah' adlı parçaya yaptıkları düetin ardından Berkay, Hakan Altun, Fettah Can, Serkan Kaya, Zara, Kutsi, Merve Özbey, Ekin Uzunlar ve Bendeniz sahneye çıkarak şarkılarıyla konukları coşturdu. Ünlüler gece boyunca çektikleri fotoğrafları, sosyal medya hesaplarından 2019'a ilk Günaydın hashtag'ıyle paylaştı. Yüzlerce ünlü konuğun yan yana masalarda eğlenip sohbet ettiği partide, her köşede renkli görüntüler vardı.
Gecede Ajda Pekkan, Aleyna Tilki, Gülşen ve Edis aynı masada oturdu. Davete 'Eskıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', 'Gülperi', 'Bir Zamanlar Çukurova', 'Şahin Tepesi', 'Ağlama Anne', 'Söz' gibi reyting rekorları kıran dizilerin oyuncularının yanı sıra Youtube'da takipçi sayıları 10 milyonun üzerinde olan Kafalar ve Enis Batur da katıldı. Seda Sayan oğlu Oğulcan Engin ile geceye katılırken Hacı ve Hakan Sabancı kardeşler de yine yan yanaydı.
Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Hadise ve Acun Ilıcalı da konuklarla birlikte eğlendi. Fatih Ürek Gülben Ergen yanyana otururken Tolgahan Sayışman hamile eşi Almeda Abazi, Murat Yıldırım ve İmane Elbani de oradaydı. Burak Sağyaşar, Hatice Şendil, Pelin Karahan-Bedri Güntay, Buse Terim-Volkan Bahçekapılı gecenin gözde çiftleri arasındaydı.