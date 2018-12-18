İrem Helvacıoğlu'nın kardeşini görenlerin ağzı açık kaldı! (Ünlülerin kardeşleri ve akrabaları)

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Sen Anlat Karadeniz ile yıldızı parlayan İrem Helvacıoğlu bunca popülerliğine rağmen, özel hayatını gizli saklı yaşıyor. Ailesi ve sevgilisi ile fotoğraf paylaşan fakat kameralar önüne pek çıkarmayan İrem Helvacıoğlu'nun sevgilisini en son Altın Kelebek Ödül Töreni'nde görmüştük. Peki ya İrem Helvacıoğlu'nun kendisine çok benzeyen ablasını gördünüz mü? İki kardeşin birbirine olan benzerliği şaşırtıcı derecede. İşte başta İrem Helvacıoğlu olmak üzere Hande Erçel'den, Aras Bulut İynemli'ye ünlülerin kardeşleri ve akrabaları.

18 Aralık 2018 Salı, 11:32:21 Güncelleme: 12:00:30
İrem Helvacıoğlu'nın kardeşini görenlerin ağzı açık kaldı! (Ünlülerin kardeşleri ve akrabaları)

Sen Anlat Karadeniz'in yıldızı İrem Helvacıoğlu, izleyicilerin beğenisini kazandı. İş dışında hiçbir şey ile gündeme gelmeyen İrem Helvacıoğlu özel hayatını saklı tutanlardan.

İrem Helvacıoğlu'nın kardeşini görenlerin ağzı açık kaldı! (Ünlülerin kardeşleri ve akrabaları)

Ailesi ile fotoğraf paylaşan ancak yaşantısını gözler önünde yaşamayan İrem Helvacıoğlu'nun kendisine çok benzeyen bir ablası olduğunu biliyor muydunuz?

İrem Helvacıoğlu'nın kardeşini görenlerin ağzı açık kaldı! (Ünlülerin kardeşleri ve akrabaları)

İrem Helvacıoğlu ile ablasının arasındaki benzerlik görenleri şaşırtıyor.

İrem Helvacıoğlu'nın kardeşini görenlerin ağzı açık kaldı! (Ünlülerin kardeşleri ve akrabaları)

İŞTE İREM HELVACIOĞLU'NUN ABLASI

İrem Helvacıoğlu'nın kardeşini görenlerin ağzı açık kaldı! (Ünlülerin kardeşleri ve akrabaları)

Kardeşler arasındaki benzerlik şaşırtıcı.

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