İrem Helvacıoğlu'nın kardeşini görenlerin ağzı açık kaldı! (Ünlülerin kardeşleri ve akrabaları)
ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Sen Anlat Karadeniz ile yıldızı parlayan İrem Helvacıoğlu bunca popülerliğine rağmen, özel hayatını gizli saklı yaşıyor. Ailesi ve sevgilisi ile fotoğraf paylaşan fakat kameralar önüne pek çıkarmayan İrem Helvacıoğlu'nun sevgilisini en son Altın Kelebek Ödül Töreni'nde görmüştük. Peki ya İrem Helvacıoğlu'nun kendisine çok benzeyen ablasını gördünüz mü? İki kardeşin birbirine olan benzerliği şaşırtıcı derecede. İşte başta İrem Helvacıoğlu olmak üzere Hande Erçel'den, Aras Bulut İynemli'ye ünlülerin kardeşleri ve akrabaları.
18 Aralık 2018 Salı, 11:32:21 Güncelleme: 12:00:30
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