Gülsim Ali İlhan’dan yatak paylaşımı! Yırtmaçta sınırları zorladı! Havalı pozuyla ortalığı yakıp geçti! Gönül Dağı’nın Dilek’iydi...
Gülsim Ali İlhan'dan yatak pozu! Son olarak Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterini canlandıran Gülsim Ali İlhan, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, 1,8 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu derin yırtmaçlı elbisesi ile yatakta verdiği havalı pozu Instagram'da takipçilerinin beğenisine sundu. İlhan'ın paylaşımı, kısa sürede beğeni toplarken sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İşte Gülsim Ali İlhan'ın o pozu...
15.07.2022 22:14 - Son Güncelleme: 15.07.2022 22:14
Ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan, başrolünü Berk Atan ile paylaştığı Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Dilek karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.
Oyunculuğuyla beğeni toplayan Gülsim Ali İlhan, füru güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirmişti.