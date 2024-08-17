Gülsim Ali İlhan’dan bikinili paylaşım! En cesur haliyle yakın çekim paylaştı! Gönül Dağı’nın Dilek’iydi...

Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Dilek karakteriyle hafızalara kazınan Gülsim Ali İlhan, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Yaz tatilinden bir paylaşımda bulunan İlhan, renkli bikinisi ile verdiği pozları bir araya getirerek Instagram hesabında paylaştı. En doğal haliyle yakın çekim paylaşım yapan İlhan, kısa sürede gündem oldu. İşte Gülsim Ali İlhan'ın o paylaşımı...